長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所（前畑弾薬庫）の日本への返還について、金子容三防衛政務官が4日、市役所で宮島大典市長や市議に状況を報告した。8月下旬に日米合同委員会が移設先の施設の配置に合意したことを受けたもの。政務官は「返還には20年か、それ以上の時間が必要と想定される」と伝えた。

前畑弾薬庫は終戦後に連合軍が接収し、サンフランシスコ平和条約が発効した1952年から米軍が使用している。市が返還を求める中、日米は2011年に約4キロ離れた同市の米海軍針尾島弾薬集積所に集約することで合意した。ただ、移設先の施設配置が未定で進展がなかった。先月28日の合意で、隣接する湾を埋め立てて火薬庫を整備し、弾薬輸送のための埠頭（ふとう）を造ることが決まった。

今回の面談は非公開で行われた。終了後に取材に応じた金子政務官によると、移転先の環境影響評価（アセスメント）などに6年ほど、埋め立てと施設整備に十数年かかる見込みという。政務官は「（住民に）進み具合をご理解いただけるよう、市と連携していきたい」と話した。

（古川泰裕）