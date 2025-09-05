「公害の原点」とされる水俣病の胎児性患者の声や生きざまに触れ、「問題」に対して社会、人はどう向き合い、行動すべきかを考える講座が長崎大であった。水俣から訪れた患者の話に聞き入った学生らは次々に質問を繰り出し、患者側も丁寧に応じた。質疑を含めて3時間半に及んだ講座で学生らは視野の広がりを実感した様子だった。

環境科学部の科目「環境フィールド演習2」の一環で8月26日にあり、約30人が学んだ。登壇したのは胎児性患者の長井勇さん（68）と永本賢二さん（66）、支援者の加藤タケ子さん（74）。患者の2人が気持ちを語り、30年にわたって支援する加藤さんが補足して聞き出す形で進められた。

長井さんは子どもの頃から自力では歩けないため学校に通えず、買ってもらったランドセルを背負って家の中を這（は）っていたことなどを話した。加藤さんは、生きること自体に労苦がありながらも強い好奇心を持ち続ける長井さんの姿勢が「多くの人を動かしてきた」と紹介。それは水俣病を世界に発した米国人写真家、故ユージン・スミスを主人公にした映画「MINAMATA」でも描かれた、と説明した。

永本さんの父親は原因企業チッソの従業員だった。永本さんは父親が、息子が患者であることを認めるよう会社に迫ったことや、患者と認定されて補償金を得ると周囲からねたまれたことなど当時の複雑な事情を語った。「水俣が発展するには、もっとチッソに（業績面などで）しっかりしてほしい」とも訴えた。

質疑で2年の数津（すづ）武生さん（20）は「周囲から嫌なことを言われても、なぜ水俣に暮らし続けるのか」と尋ねた。永本さんは「だって、あの風景を見とるから」と応じた。風景とは日本の発展を支えたチッソの工場、タンカー、力強いクレーンなどを指すが、自身が誇る古里によって心や体を傷つけられてもいる。数津さんは取材に、完全には理解できないとしつつ、「どんなことがあっても、古里を大事にしたいという気持ちを持つ人がいることも分かった」と述べた。

学生の「今、大切にしているものは」との問いに対し、長井さんはプライバシーが守られた今の暮らし、胎児性患者のグループホームだと語った。

水俣病が公害の原点とされるのは、経済発展を優先して自然や人体への被害から目を背けたことなど、時代や国境を越えて通じる教訓があるからだ。

講義の最後、担当した友澤悠季准教授は「それぞれの進路先、社会で間違ったことに気付けば、止める側に立つ人になってほしい」と望み、学生の一人、渡邊叶夢（かなむ）さん（20）は「心に残る言葉がたくさんあった」と振り返った。 （重川英介）

1956年に公式確認

水俣病は1956年に熊本県水俣市で公式確認された。チッソの工場廃水に含まれるメチル水銀で汚染された魚介類を食べることで脳や神経細胞が傷つけられ、患者には体がふらつく運動失調や視野狭窄（きょうさく）などさまざまな症状が現れた。母親の胎内で被害を受けた胎児性患者は特に症状が重いが、生まれることができずに流産となる件数も相当に多かった。今年に入って家庭教師派遣会社の教材に水俣病が「遺伝する」という事実とは異なる記述があることが判明し、患者団体が訂正を求める事態となった。