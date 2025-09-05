佐賀大は、化粧品の品質管理や開発を担う人材を育成する「コスメティックサイエンス学環」が国の認可を受けたと発表した。化粧品やその原料に特化した分野を研究する組織の設置は、国公立大で初めて。2026年4月に開設され、県が推進する「コスメティック構想」や関連企業とも連携し、化粧品産業の担い手を育てていく。

認可は8月4日付。理工学部や医学部、経済学部など既存の学部を超えた横断的なカリキュラムを設ける。化学や生物学の基礎的な科目のほか、学環独自で開講する「コスメ開発論」「皮膚科学」、さらに化粧品関連の法規やマーケティング、パッケージデザインも学べるという。皮膚から化学物質を吸収する技術の開発や、炎症抑制などの機能性分子の開発、天然資源からの有効成分の抽出といった研究を想定する。

県は、唐津市に化粧品の製造・物流拠点が集積していることなどから13年に、化粧品の一大供給地を目指すコスメティック構想を打ち出した。同大はこれまで県や唐津市と化粧品科学分野で共同研究も行っており、学環設置に伴い、県内企業や研究機関と連携した特別講義やインターンシップも予定している。

同月8日にはオープンキャンパスも実施。終日満席で、参加者の14・4％は北海道や関東圏、中国・四国など九州外から来ていた。

国内の大学・大学院では現在、城西大（埼玉）など私立大3校で化粧品関連の研究を扱っているものの「学部・学環名に『コスメ』を冠しているものは初めて」（佐賀大関係者）。定員は30人で、今月にも募集要項を公開する予定だ。

8月27日の記者会見で、佐賀大の児玉浩明学長は「既存の施設や各学部の教員を生かす学環として設置することで、より迅速に社会に求められる人材を育てる環境を整えた」と説明。学環長に就任予定の鯉川雅之副学長は「社会のニーズに応える研究を進め、学生には新たな学問を切り開いてほしい」と話した。

（松本紗菜子）