佐賀県鳥栖市出身で経済誌「Forbes JAPAN」（フォーブス ジャパン）の藤吉雅春編集長（57）が8月29日、佐賀市で開かれた「九州地区公民館研究大会」の全体会で講演した。地方創生や地域活性化に取り組む民間企業に詳しい立場から、公民館長の役割を「地域の未来を築くナビゲーター」と定義。長期的な視点で住民の幸せのために行動する重要性を説いた。

藤吉さんは、2014年に創刊した同誌について「『日本を動かす、人を動かす』をキャッチフレーズに掲げ、無名でも可能性に満ちた企業に光を当てている」と説明。沖縄県の公民館で、歌がうまいといった「何かに秀でている人」を、優れ者を意味する方言の「すぐりむん」に認定し、地域活動に生かしてもらう取り組みをしていると聞き、「似ていると共感した」という。

佐賀県出身で、リコー三愛グループ創業者の市村清の名言である「そのものを狙うな」を紹介した上で、「人を集めること自体を目的とするのではなく、2100年代の住民が暮らしやすい地域を作ることが使命」と強調した。

参加者との意見交換も行い、熊本県の公民館関係者からは、地域のIT企業と連携して「eスポーツ」の拠点にしているという報告もあった。

（田中早紀）