佐賀県太良町や日本カヌー連盟（東京）などは10月12日、マリンスポーツのスタンドアップパドルボード（SUP）の日本代表最終選考会を、同町の白浜海水浴場で開催する。合わせて11日には一般向けのSUP体験イベントを実施。町はSUPの普及を通じ、有明海沿岸の地域活性化を目指す。

白浜海水浴場では、有明海沿岸の振興を目指して周辺地域の観光団体が設立した「環有明海観光連合」の取り組みをきっかけに2023年、SUP体験イベントなどを行った。昨年は初の日本代表最終選考会を実施予定だったが、天候不良で中止となった。

日本カヌー連盟によると、10月にアラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで開かれる世界選手権に向け、これまで国内3カ所で選考会を実施。今回で日本代表が出そろう。選考会の様子は観覧可能だ。

11日の体験会では、講師の指導を受けながらSUPの乗り方を学べる。定員15人で、参加費は18歳以上が2千円、親子（子どもは10歳以上）は3千円。申し込みは専用フォーム＝QRコード＝から。締め切りは9月26日で、定員を超えた場合は抽選となる。

（松本紗菜子）