緑を帯びた黒で描かれる草花は確かな筆遣いによって生命感を放ち、水墨画を眺めるような美しさ。桜の花にはピンクが差され、華やかさや温かさが加わる。輪郭や葉脈を軟らかく表現する「墨はじき」の技法は鍋島焼の伝統そのものだ。

下絵に青、上絵で赤、黄、緑の3色を使う鍋島焼を知る人が、単色系の作品を見て「これ、完成品ですか、と聞かれたりもします」。

伊万里市の大川内山地区で窯元「巒（らん）山窯」を営み、伊万里・有田焼伝統工芸士会の会員（下絵付）でもある山本拓男さん（64）は、自らの筆が生み出した作品たちを眺めてほほ笑んだ。

大川内山で生まれ育ち、「美術や絵は好きだったが、回りは上手な人だらけ。自分の仕事になるとは思ってなかった」という山本さん。有田工業高を卒業後、名古屋芸術大（愛知県）で電化製品や自動車などの工業デザインを学んだ。

巒山窯を開いたのは父重朗さん（故人）。実家が営む「翠（すい）山窯」で、主に商品企画や販売に携わっていたが、山本さんの大学卒業に合わせて独立した。父からは「窯を作ったから帰っておいで」という一言だった。「私に何か見込みがあると感じたのか、『絵を描いて』と指示しただけ。まずは仕事の基本となる線描きから始めた」と振り返る。

独自の作風には学生時代に重ねたデッサン練習をヒントにたどり着いた。「黒だけでも濃淡や立体感を表現できる。その上で黒の色にこだわって、和食器との相性を高めていった」。緑にも見える独自の黒で青海波などの伝統柄を描いたり、あえて塗りの作業をせずに線描きだけで軽やかさを演出したり、表現の幅は広がり続ける。

現在は妻みどりさん（65）との二人三脚。「面白いからこそ挑戦を続けられるし、独自の技を10、20年と高めていけば周りの窯や職人も『持ち味』と認めてくれる」と山本さん。大川内山に新たな伝統が生まれている。 （糸山信）