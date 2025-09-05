「世界最大の民主主義国」といわれるインドは、アジアの安定と発展に重要な役割を担う。日本と相互補完関係を築く意義は大きい。

来日したインドのモディ首相が石破茂首相と会談し、安全保障、経済連携、人的交流の優先分野で協力を進める共同声明を発表した。

今後10年の協力に関する共同ビジョンも策定し、日本からインドへの民間投資を10兆円規模、人的交流を5年間で50万人以上に増やす目標に合意した。

協力拡大の背景にあるのは中国の存在だ。共同声明は中国の海洋進出を念頭に、東・南シナ海の現状に深刻な懸念を示し、力による現状変更の試みに強い反対を表明した。

半導体など重要物資の安定供給に向けて、新たな協力枠組み「経済安全保障イニシアチブ」の必要性を確認したのも、供給源を中国に依存しないためだ。

インドの人口は世界最大で14億を超す。経済成長も著しい。国際通貨基金（IMF）の推計では、今年の名目国内総生産（GDP）が日本を抜き世界4位になる見通しだ。日本は幅広い協力を通じ、成長力を取り込みたい。

インドは巨大市場と豊富な人材を持ち、日本は技術力に定評がある。不足する部分を補い合えば、互いに利益を高めることができる。

日本からの投資や人的交流の拡大をインドは望んでいるが、進出する日本企業は1400社程度で横ばいが続く。インドの税制や行政手続きの煩雑さなどが要因とされる。政府間で解決すべきだ。

インドと連携する重要性は経済にとどまらない。日本は米国、オーストラリア、インド4カ国の協力枠組み「クアッド」の形成を主導し、覇権的な動きを強める中国をけん制してきた。

インド太平洋地域で法の支配に基づく国際秩序を維持するには、民主主義国であるインドの存在が欠かせない。

一方、インドは伝統的に非同盟の立場で、米国や欧州に依存しない全方位外交を貫いてきた。ロシアと友好関係にあり、武器や原油を輸入している。国境紛争を抱える中国とも関係修復を図っている。

懸念されるのはインドと米国の関係だ。トランプ米政権は、ロシア産原油の購入を理由にインドへの追加関税を50％に引き上げ、緊張が高まっている。双方と良好な関係にある日本が問題解決に貢献したい。

ロシア、中国もインドに接近している。インドを民主主義陣営につなぎ留めるためにも、日印首脳会談の合意を着実に履行すべきだ。

インドは4月、福岡に総領事館を開設した。半導体関連産業の集積が進む九州への期待があってのことだ。

九州は官民一体となって、インドの人材受け入れに努めてほしい。九州の課題である半導体人材の不足も相互補完によって乗り越えたい。