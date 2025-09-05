¡ÎÊ¡²¬¸©¡ÏÉÔ¿³¿ÍÊª¤Î»÷´é³¨¸ø³«¡¡°äÂ²¡ÖÂáÊá¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡×¡¡¸©·Ù¡¡24Ç¯Á°¤Î¼ã¾¾¶è¼çÉØ»É»¦»ö·ï
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¤Ç2001Ç¯¡¢¼çÉØ¤Î´Ø²¬À²Èþ¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê34¡Ë¡á¤¬¼«Âð¤Ç»É»¦¤µ¤ìÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¿³¿ÍÊª¤Î»÷´é³¨¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²èÁü²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿É¡¤Î·Á¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯À¸¤«¤é24Ç¯¡¢°äÂ²¤Ï¡ÖÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤Ï01Ç¯6·î29Æü¡¢Æ±¶èÀÄÍÕÂæÆî¤ÇÈ¯À¸¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸½¾ì¤«¤éÌó3¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î±«¤¬¤Ã¤Ñ¤òÃå¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢´Ø²¬¤µ¤ó¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¶â¼«Æ°»ÙÊ§µ¡¡ÊCD¡Ë¤«¤éÌó50Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²èÁü¤Ï°Å¤¯ÉÔÁ¯ÌÀ¤Ç¡¢´é¤ÎÆÃÄ§¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯5·î¡¢¸©·Ù¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¶å½£¹©¶ÈÂç¤Î¿¹¸ýÅ¯¼¡½Ú¶µ¼ø¡ÊÍµ¡²½³Ø¡Ë¤¬±ÇÁü²òÀÏ¥½¥Õ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿É¡¶Ú¤ä¸ý¸µ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò´ð¤Ë»÷´é³¨¤òºîÀ®¤·¤¿¡£¿¹¸ý½Ú¶µ¼ø¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤´¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ÎÀÕÌ³¡£ËÜ»ö·ï¤ÎÁá´ü²ò·è¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡´Ø²¬¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡¢±ÊÌî¹°»Ò¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¡ÖÀ²Èþ¤ÏÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£»ö·ï¤«¤é24Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤âÈÈ¿ÍÂáÊá¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»÷´é³¨¤¬ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï7·î¤Ë»÷´é³¨¤ò¸ø³«¡£»÷´é³¨¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Ê¹¤¹þ¤ß¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎºîÀ®¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¾¾½ð¤ÎµÜËÜÉð»ÖÉû½ðÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¡¢¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤ì¤Ð½ð¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÆ±½ð¡á093¡Ê771¡Ë0110¡£
¡¡¡ÊÃæÀ¾À§ÅÐ¡Ë