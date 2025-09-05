【千葉ロッテ】キッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー」ららぽーと柏の葉館内に新規開校！ 9/6（土）と9/13（土）に無料体験会実施！
約1,300名が在籍!
千葉ロッテマリーンズが運営するキッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー(以下、MDA)」は、ららぽーと柏の葉館内にて「LOCOK柏の葉校」が新規開校することを発表した。
MDAとは、千葉ロッテマリーンズ公式チアパフォーマー”M☆Splash!!(エムスプラッシュ)”の現役メンバーとOGメンバーがインストラクターを務めるキッズダンススクール。新規開校の「LOCOK柏の葉校」を含め現在県内に全19カ所・93クラスのスクールがあり、スクール全体で約1,300名の生徒が在籍している。
今回の新規開校に先駆け、9月6日(土)、13日(土)の2日間にて無料体験会を実施する。詳細は以下の通り。
＜新規開校のクラス＞
【クラス名】：
・キッズクラス(対象:3歳～未就学児)、
・リトルクラス(対象:小学1年生～小学4年生)。
※クラスの詳細は球団ホームページにて。
＜無料体験会の詳細＞
【日程】：
・9月6日(土)、13日(土)。
【時間・対象(2日間共通)】：
・14時00分～15時00分 キッズクラス(対象：3歳～年長)、
・15時15分～16時15分 リトルクラス(対象：小学1年生～4年生)。
【会場】：
・ららぽーと柏の葉 本館3F LOCOK Learning Park柏の葉。
【定員】：
・キッズクラス:10名、リトルクラス:15名。
※各クラス定員人数に達し次第、受付終了。
申込方法：WEB申込 （球団ホームページ）
画像提供：千葉ロッテマリーンズ