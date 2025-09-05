スマホの使用を「1日2時間以内」とする全国初の条例案の審議が、愛知県豊明市で始まった。ネットを中心に賛否の声が渦巻く中、早くも他の自治体では追随の動きも。発案者である、異色の経歴を持つ市長に話を聞くと、条例提出に至る“真相”を語った。

＊＊＊

【写真を見る】異色の経歴を持つ小浮市長

「今回の条例案を8月20日に公表して以降、いまも市には多くの電話が寄せられています。ただし大半が市外からのもので、内容も誤解に基づく批判的な意見が多数を占めます。一方で、私の元に直接届いている市民の方からの声は“条例の趣旨はごもっとも”や“（可決に向けて）頑張ってください”といった好意的なものがほとんどです」

こう語るのは、愛知県豊明市の小浮正典（こうきまさふみ）市長（56）である。

小浮正典市長（中央）

スマホやタブレット端末、ゲーム機器の使用目安を1日2時間以内とする「スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案の審議が、8月25日に開会した豊明市議会で始まった。

全市民を対象とした“スマホ制限条例”は全国初となるため、公表されるや、ネット上では〈家庭の問題〉〈余計なお世話〉などの声が溢れ、大炎上する事態となっている。

子供が泣いていると、“スマホを渡して終わり”にするケースが

それに対し、

「条例は私の発案ですが、決して思い付きで提案したものではありません。実は以前から、市の方でチームを編成して不登校問題に取り組んできた経緯があります。その際、複数の親御さんから“子供がスマホを手放せなくなり、学校どころか外にも出なくなった”といった相談が担当職員に寄せられていたのです」（小浮市長）

それだけでなく、市の保健師から「子供が泣いていると、母親が“スマホを渡して終わり”にするケースが増えている」との報告も目立ち始めていたという。

「現場から上がってくる事例に接するうち、過度なスマホ使用が日常生活に弊害をもたらし、親子間のコミュニケーションをゆがませている――そんな問題意識を抱くようになりました。条例には罰則や努力義務もなければ、“1日2時間”も目安に過ぎず、仕事や勉強などを除いた余暇時間が対象です。スマホが便利で生活に不可欠なツールであることを前提に、改めて各家庭で適切な使用時間を話し合う機会をつくってもらいたいと考えたのが始まりです」（同）

異色の経歴

実は小浮市長が全国初の条例を提案したのは、今回が初めてではない。

豊明市議会議長の近藤裕英氏（69）が言う。

「市長はもともと大阪市出身ですが、2012年の公募で副市長に選任されると、3年後の市長選に出馬して勝利。以来、現職を務めています。2年前には市長の主導によって、全国の自治体では初めてとなる、市職員を対象とした子連れ出勤制度が導入されました」

経歴も異色だ。京都大学経済学部を卒業後、朝日放送に入社。ちなみに大学時代は相撲部に所属し、主将まで務めた。

その後、朝日新聞や東京MXテレビ、イオンへと転身するが、その間に米ピッツバーグ大や立命館大の大学院を修了している。

小浮市長によれば、

「朝日放送時代に阪神・淡路大震災の現場を取材し、東日本大震災時にはイオングループの広報として宮城県内の避難所で仕事をしました。いずれの現場でも、コミュニティーがしっかりした地域の住民ほどコミュニケーションを密に取り合い、混乱を起こさないことを目の当たりにしました。以来、“コミュニティーづくりに関わってみたい”との思いを募らせていたのです」

そんな市長について、前出の近藤議長はこう評す。

「決断が早く、因習などにとらわれず、事前の根回しもしないタイプです。今回も市議らは発表の2日前に知らされ、皆がビックリしました」

「家族の会話が増えた」

条例案にはスマホなどの使用について、小学生以下は21時まで、中学生以上（18歳未満）は22時までを目安とすることも盛り込まれたが、これは就寝時間に関する国のガイドラインを参考にしたものだ。

「スマホ依存が睡眠時間を削っていることを示唆するデータは数多くあります。全市民を対象としたのは、スマホを使い過ぎているのは大人も同じだからです。条例の一番の目的は、市民の皆さまに自身の健康や家族との時間を見つめ直すキッカケをつくることにあります」（小浮市長）

同市で自治会長を務める男性（70代）は、

「私にも中学2年生と高校1年生の孫がいますが、二人は食事の際もずっとスマホをいじっている。またゲームを始めると、3時間や4時間なんて平気でやる。今回の発表を受け、家族一同で話し合いの場を設けました。すると“そんな大ごとになってるの？”と孫たちも驚き、ゲームをやる時間が30分近く減り、その分、家族の会話が増えた。市長の試みには大賛成ですよ」

と語る。

スマホを長時間使用する子どもは、前頭前野の体積が増えない

子どものネットリスク教育研究会代表で青森大学客員教授の大谷良光氏によれば、

「豊明市の条例案は医学的なエビデンスからも理にかなっています。脳科学研究の第一人者である東北大学の川島隆太教授が調査した縦断的実証データによると、スマホを長時間使用している子供は、思考や記憶などをつかさどる前頭前野内の6領域の体積が増えないことが分かっています。本来、小学5年生から中学3年生の子供は、3年間で前頭前野の体積が40〜50cc増えますが、スマホに耽溺している子供は0か微少の増加にとどまります」

これらの領域は情報・言語処理などに関わる部位のため、未発達だと思考力や集中力の低下を招くという。

「また就寝前のスマホ使用がメラトニンの分泌を抑えるとの研究データは睡眠学会などで広く認識されています。メラトニンは、脳内の松果体から分泌される睡眠と覚醒のリズムを調整するホルモンです。分泌が抑制されると、睡眠障害や眠りの質低下に加え、成長ホルモンの分泌も阻害します」（同）

他の自治体関係者も強い関心

豊明市の動向を、他の自治体関係者も強い関心を持って見つめている。

三重県議会議員の稲垣昭義氏（53）が話す。

「私の中学3年生の娘も寝る前にずっとスマホをいじっていて、長時間のスマホ使用に対しては常々懸念を抱いていました。ちょうど三重県議会でも教育委員会を通じて、スマホ依存の問題が議題に上っているところです。小浮市長の提案が、私たちの審議を加速させると期待しています」

気になる審議の行方については、

「私を除く市議19人の過半数が賛成し可決されると、10月1日から施行となります。議長の私が見通しについて言及することは控えますが、これまでに届いている市民からの意見をいえば、条例案に否定的なものは少ない」（前出の近藤議長）

定例議会の会期は9月22日まで。果たして、どんな結末になるか。

「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載