出産直後で幼子を抱えている

秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは9月6日、皇室では40年ぶりとなる成年式に臨まれる。出席するか否かが注目されていた悠仁さまの姉・小室眞子さんと圭さん夫妻はアメリカで暮らしていること、子どもがまだ小さいことから招待状に欠席の返事をしたとされる。が、今後どこかのタイミングで夫妻の帰国はあると見て、それを秋篠宮家にとって大きなチャンスだと捉える声が宮内庁内からあがってきているという。

【写真15枚】首がすわりきらない時期の赤ちゃんをそっと支えつつ…圭さんも嬉しそうな「ウインドーショッピング」の模様

「成年式に小室さん夫妻が米国から帰国して出席するかどうかは大きな注目を集めてきました。眞子さんの出産が報道された当初は“出席は難しいかもしれない”というふうに聞いていましたが、それから“欠席の可能性が高い”となり、最終的に“欠席”が報じられました」

小室弁護士ファミリー

と、担当記者。

「出産直後で幼子を抱えているという理由で、前もってそのような理由で出席しない旨は聞いていました。そういう事情なら欠席であっても国民の間から強い批判が起こることはないだろうと宮内庁は見ていたようで、実際ほぼそのようになっていますね」（同）

秋篠宮家に対する国民の評価をより良いものに

「今回の成年式で小室さん夫妻は帰国しませんが、そう遠くない将来に帰国するつもりだとも聞いています。秋篠宮家側もそれを理解し、そのタイミングを待っているということです」（同）

実際、「いずれかの機会にご家族でゆっくり過ごす時間を持てたらと思われている」と、秋篠宮家の側近・吉田尚正皇嗣職大夫は明かしている。

「宮内庁の中からずっと聞いていたのは、“秋篠宮家に対する国民の評価や見方を少しでもより良いものにしたい”ということでした」（同）

圭さんの母・佳代さんと元婚約者との間の金銭トラブルは長く問題視され、国民の不信を生み、それを受け止められた秋篠宮さまは小室さん夫妻の結婚は国民の理解を得られていないと判断するに至った。

「結婚に批判的な国民の感情を考慮して、婚約をはじめとする一連の儀式はすべて行わないことになりました。眞子さんは皇籍離脱に際して受け取る一時金を拒否しました。その後、夫妻は渡米しますが、秋篠宮家に対する厳しい声はなかなか収まらず、“これまでの流れはあまり良いとは言えないが、どこかでそれを変えられたら……”といった切実な声も宮内庁内から聞こえてきていました」（同）

飛行機に問題なく搭乗できるころ

小室さん夫妻の帰国時期は「お子さんと一緒に飛行機に問題なく搭乗できるころ」ではないかと見られている。

「したがって“それほど先のこと”ではないと見ています。帰国のタイミングでなんらかの仕掛けと言うか、国民からこれまで見られてきたイメージを少しでも良い方向に変えてもらうための動きをシミュレートしている印象です。“そこが勝負のタイミングだ”と言っていた宮内庁の人間もいました」（同）

具体的にどういった対応をするのかはハッキリしないが、一挙手一投足が注目の対象となるのは間違いない。かつては圭さんが出国時に「ダースベイダー」が描かれた服を着ていたことすらニュースになった。最近、微笑ましく伝えられた圭さんの赤ちゃんを抱っこする姿ですら、「危ない」といったマイナスの反応を招きかねない。宮内庁のシミュレーションも簡単ではないようだ。

皇族ではないのだから取材に応じる義務はないとはいえ、あまりに「塩対応」を見せると、宮内庁の目論見は崩れるだろう。シミュレーションの結果がいかなるもので、それを夫妻が受け入れるか、、そのあたりも注目されているという。

