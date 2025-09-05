マンゴーの好きな食べ方は？＜回答数 13,267票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第278回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マンゴーの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マンゴーの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
フレッシュな香り！マンゴーゼリー
【材料】（2人分）
マンゴー(アップルマンゴー) 1/2~1個
マンゴージュース 250ml
粉ゼラチン 5g
熱湯 大さじ 3
ミントの葉 適量
【下準備】
1、マンゴーは皮をむき、平たい種の両側(平たい面側)を切り落として1cm角に切る。
2、粉ゼラチンは熱湯に振り入れ、溶かす。
粉ゼラチンの種類によって溶かし方が異なりますので、表示に従って下さい。
【作り方】
1、ボウルにマンゴー、マンゴージュースを入れ、溶かした粉ゼラチンを加え、混ぜ合わせる。
2、(1)にトロミがついてきたら器に注ぎ、冷蔵庫で1時間冷やしかためる。かたまったらミントの葉を飾る。
(E・レシピ編集部)
