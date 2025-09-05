米国債利回り（NY時間16:43）（日本時間05:43）
米2年債　 3.588（-0.029）
米10年債　4.157（-0.060）
米30年債　4.848（-0.049）
期待インフレ率　　2.389（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表のＡＤＰ雇用統計が予想を下回り、利下げ期待を正当化する内容となったことや、明日の米雇用統計を前に、世界的に債券市場の売り（利回り上昇）が落ち着いていることから、米国債利回りも低下した。

　２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋６０）に縮小。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美