米１０年債利回りは低下 世界的に債券市場の売りが落ち着く＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:43）（日本時間05:43）

米2年債 3.588（-0.029）

米10年債 4.157（-0.060）

米30年債 4.848（-0.049）

期待インフレ率 2.389（-0.017）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表のＡＤＰ雇用統計が予想を下回り、利下げ期待を正当化する内容となったことや、明日の米雇用統計を前に、世界的に債券市場の売り（利回り上昇）が落ち着いていることから、米国債利回りも低下した。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋６０）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

