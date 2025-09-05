意地でも本塁は踏ませなかった。日本ハム・達孝太投手（２１）は６回２死一、二塁、安田を中飛に仕留めると、右手でグラブをたたいて爽やかな笑顔を浮かべた。小雨が降り、蒸し暑いＺＯＺＯで最速１５３キロの直球とフォークを中心に６回５安打、６奪三振で無失点。７月１４日の西武戦（東京Ｄ）以来１か月半ぶりの７勝目に、「死ぬ気で投げました。勝てないと長く感じる。初勝利よりうれしいですよ。まじで」。２１歳の復活星でソフトバンクとのゲーム差２を死守し、マジック点灯を阻止した。

今季は５月にローテ入りすると破竹の６連勝。２２年のデビューから全て先発で７連勝は大谷（現ドジャース）をも上回るプロ野球記録となった。しかし、その後は４試合連続で白星なし。「絶賛プロの壁にぶち当たり中」という達を奮い立たせたのが、新庄監督の何げない一言だった。

前回登板の８月２６日の西武戦（ベルーナＤ）。６回まで２安打無失点も７回に４連打を食らい２失点で降板した。試合後、指揮官は「ゲームをつくりましたよ。十分十分」とコメント。それを知り、「なめてんのかと思った。こんなもんじゃないでしょ。６回２失点くらいで『よくやった』というピッチャーになりたくない」と、指揮官の褒め言葉が逆に負けん気を刺激した。

勝利から遠ざかった期間は「寝てたら打たれるイメージしか湧かなかった」と悪夢が何度も再生された。前日３日は、宿舎からＺＯＺＯまで約１０分の道のりを「『白星、白星』言いながら歩いてきた」と言うほど勝ちに飢えていた。

新庄監督は達の強気な発言に、「今日０点で抑えてどんなマウスが出るかな」と笑った。新人王有力候補の２１歳は「あと３勝。この勢いだったらいきそう」。壁を乗り越えた将来のエース候補は、しびれるＶ争いの中で着実に階段を上っている。（川上 晴輝）