関西人120人に聞いた、吉本新喜劇“神”座員ランキングが発表された。吉本新喜劇ゼネラルマネージャーの間寛平、最年長座長のアキを抑えて第１位になったのは、今年還暦公演も行ったあのレジェンド座員だった……！

吉本新喜劇“神”座員ランキング第３位は、2022年から吉本新喜劇のゼネラルマネージャーを務める間寛平。街ゆく関西人からは、「とんちのようにわざと見せて天才だなと思う」「マジメな事もやるのにバカな事もやるから面白い」「マラソンはみんな勇気づけられた」と、芸や生き方を絶賛する意見が続々！40代女性は「もうアヘが大好き。ずっと一生頑張って欲しい」、20代女性も「顔も全部好き。寛平ちゃんに会いたいです」と熱いメッセージを寄せた。

第２位には、現在56歳、最年長座長のアキがランクイン！ アキと言えば、「いいよ～」のギャグに加え、２枚目なルックスとギャップのあるキャラで熱烈ファンが多数。女性からは「謝ったら許してくれる。子どもと爆笑して観てる」「普通に男前やしな。いいよ～って言われたら許しちゃう」との声。男性も「やっぱりあの顔が好き。１番愛おしいタイプ」「疲れた時に新喜劇を観たら、アキちゃんのネタで仕事の疲れが吹っ飛ぶ。アキちゃんしか持ってないキャラがあって、出てきた瞬間やったー！ってなる」と“神”への愛を爆発させた。

そんな寛平とアキを抑えて１位に輝いたのは、今年還暦公演も行った新喜劇のレジェンド座員、辻本茂雄！ 「子どもの頃からの憧れ」「たまに入るアドリブのツッコミがキレ味よくて面白い」「前座の芸人さんがスベってしまった時、辻本さんが出てきて沸いたのを観てかっこいいなと思った」と関西人の心をわしづかみ。「カバン蹴飛ばすの好き」「暴力的なスティックの使い方が最高」「許してやったらどうやが一番好き」「階段落ちが好き。観たら笑いころげる」と多彩なギャグや切れ味鋭い動きへの称賛が相次いだ。

なお、吉本新喜劇“神”座員ランキングは、９月３日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で発表された。