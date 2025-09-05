日米関税合意をめぐって、アメリカのトランプ大統領は日本時間のけさ、自動車などの追加関税を引き下げる大統領令に署名しました。

【写真を見る】【速報】日米関税合意 トランプ大統領が大統領令に署名「日本の自動車関税15％に引き下げ」「相互関税15％の特例措置」など

赤沢亮正 経済再生担当大臣

「『やっと』というのが正直な感想。始めた当初から『一筋縄ではいかないぞ』と当然、想定としてはあった」

けさ、署名された大統領令によりますと、現在27.5％となっている自動車と自動車部品の関税について、15％に引き下げられます。

また、相互関税について、▼15％未満の品目は一律15％に、▼15％以上の品目には上乗せされない“特例措置”を受けるとしています。

一方、日本が約束した80兆円の対米投資について、「投資はアメリカ政府によって選定され、数十万人の雇用を創出し、国内製造業が拡大する」と明記されています。

さらに、コメの輸入をめぐっては、関税ゼロのミニマムアクセスの枠内でアメリカ産米の調達を75%増やすことも盛り込まれました。