¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥¢¥»¥Ù¥É¤¬´¿´î¤Î½éËÜÎÝÂÇ¡¡¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡¡Á°Æü¤Ë1·³½é¾º³Ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à9-2¥í¥Ã¥Æ(4Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¢¥»¥Ù¥ÉÁª¼ê¤¬NPB½éËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¢¥»¥Ù¥ÉÁª¼ê¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î23ºÐ¡£°éÀ®·ÀÌó¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢7·î25Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ3Æü¤Ë1·³½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÍèÆü½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï8ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾õ¶·¤Ç¿ù±ºÌÂçÅê¼ê¤Î½éµå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¸å¡¢2µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤à½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1·³½é¾º³Ê¤«¤é2»î¹çÂ³¤±¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥¢¥»¥Ù¥ÉÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¿ôÇ¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È½ËÊ¡¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£