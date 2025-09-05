エイベックスの松浦勝人会長が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自ら立ち上げた「松浦顧問制度」の現状について言及した。

「松浦顧問制度 シーズン1のお知らせ」と前置きした上で「気づいたら、いつの間にか『松浦に相談したい』って人が増えてきました。だったら最初から“制度化”してしまおうと思います」と書き出した。

「内容はシンプル。月に1回、1時間話をするだけで月額100万円。それ以上でも以下でもありません。『え、高くない？』そう思う人は申し込まないでください。まずそこが条件です」と続けた。

そして「■募集状況について 先日募集を開始しましたが、定員10名に対して、すでに55名以上の応募をいただいています。ここから書類審査に進み、その後オンライン面接を行う予定です。すでに多数の応募をいただいているため、9／10(水)いっぱいで募集を締め切ります。ご希望の方はお急ぎください」とつづり、、申込のURLを開示した。

さらに各項目別に記述。「■どんなサービスなの？」の項目では「僕と月1回、1時間、直接話す。お互いの都合がつかないときはオンラインでも。経営の悩みでも、プライベートでも、人生相談でもいい。ただ話すだけで、勝手に何かが変わります。僕はそれに対して、経験からのアドバイスをしたり、可能な限り人や会社を紹介したりします。僕はビジネスでもエンタメでも、1,000億円単位の世界をリアルに経験してきました。その中で培った決断力と直感から、『これやれば？』って軽く言う一言が、あなたの人生を変えることもあるでしょう。あなたが困っていることを持ち込んでください。僕なりの答えをぶつけます」とした。

「■Q＆A」については多数の質問に返答。「Q.いくらですか？ A.月額100万円。一括払いも可。相談の上」「Q.やめられますか？ A.基本1年は続けてほしい。中途半端にやめられるとつまらないから。でも事情があるなら相談してください」「Q.どんな人が対象？ A.不動産、IT、エンタメ、店舗ビジネス、なんでもOK。業種は問いません」「Q.成果は出ますか？ A.僕は魔法使いじゃありません。ただ、僕と1時間話すだけで“景色が変わった”と言う人は多いです」「Q.次の募集もありますか？ A.未定です。やるかもしれないしやらないかもしれないです」と列記した。

「最後に 僕と60分話すだけで年間1200万円。『高い』と思う人はスルーしてください。『安い』と思う人だけ、応募してください。繰り返しですが、すでに多数の応募をいただいているため、9／10(水)いっぱいで募集を締め切ります。ご希望の方はお急ぎください」と締めくくった。

松浦会長の投稿に対し「税金対策になるし、たぶんかなり格安と言うか、税金払うだけもうかってる人は、税引き後純利益0になったとしてもやったほうがいいかもね！」「庶民には関係ないけど100万以上の価値があるのはよくわかる」「これは普通に考えて安いな。自分には必要ないが、松浦さんの人脈まで考えたら余裕で100万以上の価値あるわな」などと書き込まれていた。