

9月1日付けでサントリーの会長を辞任した新浪氏。2日後の3日に経済同友会の代表幹事として会見に臨んだ（写真：ロイター／アフロ）

【写真で見る】サントリーの緊急会見で配られた「新浪氏をめぐる一連の経緯」

「サントリーでは、もっともっといろんなことをやりたかった」「警察から事情聴取などをされた会長や社長は、みんな辞めなければいけないのでしょうか」――。

経済同友会の代表幹事・新浪剛史氏は、9月3日の定例会見でやりきれない思いを口にした。

同氏は9月1日付でサントリーホールディングスの会長を辞任した。違法の疑いがあるサプリメントを入手したとして警察の捜査を受けたことを理由に、同社は新浪氏が経営者としての適性を欠き、要職に堪えないと判断。サントリーの鳥井信宏社長ら経営幹部の意向に沿う形で、新浪氏が会長職を辞することになった。

会見の中で新浪氏は「サントリーはサプリを販売している会社だから、辞任勧告を受けた。それは納得している」と述べる一方、「法を犯しておらず、潔白だと思っている」と何度も主張した。

脳裏に浮かんだ昨年末の会見

「……二人三脚でやっていくと言っていたのに、大変残念です」

9月2日の午後に行われたサントリーの緊急記者会見。鳥井社長は言葉を詰まらせ、悲哀の表情を見せた。



2024年12月の社長交代会見。新浪氏と鳥井氏の晴れやかな表情が印象的だった（撮影：梅谷秀司）

この時、鳥井社長の脳裏に浮かんでいたのは2024年12月12日の社長交代会見だ。2025年3月に、社長を10年間務めた新浪氏が会長へ、副社長だった鳥井氏が社長へと昇格する人事を発表した。

敬意を込めて「新浪社長」と呼ぶ信宏氏を新浪氏は「ノブ」と愛称で呼び、「二人三脚で経営を進めていく」と笑顔で語っていた。

それから、1年も経たずして新浪氏が突然去ったサントリーはこれからどう変化していくのか。



9月2日のサントリーHDの会見で配布された新浪氏をめぐる一連の経緯（撮影：梅谷秀司）

焦点となるのは、海外事業の行方だ。

新浪氏は、サントリーのグローバル展開を飛躍的に拡大させた人物といえる。同社は2014年5月にアメリカの蒸留酒大手ビーム（現サントリーグローバルスピリッツ）社を1.6兆円で買収し、ウイスキー「ジムビーム」など強力なブランドを獲得した。買収の5カ月後に社長となった新浪氏は統合作業に奔走し、現地社員との衝突などを乗り越えて強い組織を作ったと自負する。

新浪氏が達成できなかったこと

新浪氏がサントリーでやり残したことの多くも、海外事業にある。

社長在任中は、サントリーがRTD（Ready to Drinkの略語。缶チューハイやハイボール缶など、開けてすぐに飲める飲料）の目標として掲げる「売り上げ世界一」を達成できず、人口増が続くインドでは事業を思うように拡大しきれなかった。

これからは会長の立場でさらに海外事業を拡大させていくと意気込んでいたさなか、道半ばでの辞任となった。

足元ではアメリカで消費低迷が続き、サントリーの主柱であるウイスキーやスピリッツなどの販売が落ち込んでいる。周囲のサポートがあるとはいえ、突然、国内外の課題を一人で背負うことになった鳥井氏の重圧は計り知れない。

本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「〈のしかかる重圧〉新浪氏が違法薬物疑惑でサントリー会長を辞任･･･鳥井社長との｢二人三脚体制｣は崩れ､課題山積の海外や国内酒類の行く末は？」でご覧いただけます。

（田口 遥 ： 東洋経済 記者）