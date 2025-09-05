9月24日（水）よる9時放送の「放課後カルテ 2025秋」。新たなキャストとして、大谷亮平、平愛梨、永田崇人、金井美樹、内田慈、石野真子の出演が決定した。

大谷と平は、牧野（松下洸平）が勤務した小学校にいた子ども、藤野一希の両親・藤野剛毅と伽耶を演じる。中学校という新しい環境に馴染めずにいた一希は、父・剛毅が突然新しい母・伽耶と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。

内田と永田は、牧野が病院で担当する患者の保護者・神谷瑠美と近藤亮、金井は篠谷（森川葵）が担任する1年生児童の母・小笠原友美、石野は牧野が勤める病院の院内学級教師・桐原先生を演じる。

大谷は藤野剛毅役について「不器用で少し配慮の足りない男でしたね（笑）」と笑いつつ、「家族の在り方や繋がりの大切さを改めて感じたし、何より息子との難しい関係性を芝居で存分に楽しませてもらいました」と話した。

平は実に12年ぶりというドラマ出演について「実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに、不安で仕方ありませんでした」と素直な思いを吐露しながら、「どのスタッフさんも優しく声をかけてくださり、一気に不安がなくなりました！」と久々のドラマ現場の感想を語った。

豪華キャストでおくるドラマ「放課後カルテ 2025秋」は、9月24日（水）よる9時放送！

＜大谷亮平 コメント＞

今回演じた役は不器用で少し配慮の足りない男でしたね（笑）。

それ故に息子に辛い思いをさせ心苦しい瞬間も多々ありましたが、このドラマを通して家族の在り方や繋がりの大切さを改めて感じたし、何より息子との難しい関係性を芝居で存分に楽しませてもらいました。

心温まる素敵な作品ですので、是非沢山の方に見て頂ければ嬉しいです。

＜平愛梨 コメント＞

長く女優業をやっていない私にお話をいただき、大変恐縮です。

実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに不安で仕方ありませんでした。

ですが12年ぶりのドラマ現場はセットに入ると自然と感情移入し、本当に苦しくて涙が止まらなくなってしまうこともありましたが、どのスタッフさんも優しく声をかけてくださり、一気に不安がなくなりました！

“諦めないで向き合うことの大切さ” 必ず気持ちは伝わるということを伝えたいです。

私の演技は…お手柔らかに…よろしくお願いします…！！

＜番組情報＞

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）

脚本：ひかわかよ

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

協力プロデューサー：大平太

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

