「うつ伏せの死体がある」岸壁に身元不明の女性の遺体 交通系ICカードから生活圏を特定 情報提供求める
北海道・小樽警察署は2025年9月4日、小樽市築港の岸壁で発見された身元不明の遺体について、着衣や所持品の写真を公開し、情報提供を呼びかけています。
8月12日午前11時ごろ、北海道開発局の職員から「うつ伏せの女性の死体がある」と110番通報がありました。
警察によりますと、海岸のコンクリート部分に女性の遺体が打ちあがっていて、司法解剖の結果、女性の死因は「溺水による窒息」と判明し、死後6日程度と推定されるということです。
発見された現場近くには、女性のものとみられるリュックサックや傘、杖が放置されていて、リュックサックには交通系ICカードも入っていました。
このICカードには、JR星置駅からJR小樽築港駅の区間を、複数回乗車した履歴がありました。
防犯カメラの映像などから、リュックサックなどは女性の荷物である可能性が高く、警察は現場周辺が女性の生活圏だったとみて、情報提供を呼びかけています。
＜情報提供連絡先＞
小樽警察署 刑事第一課0134-27-0110
【女性の身体特徴】
・推定50代以上
・身長150センチメートルくらい
・肥満、左下に部分入れ歯
【女性の着衣】
・白色の半袖ブラウス、黒色のカーディガン
・灰色のズボン
・黒色とピンク色のスニーカー
・紺色の帽子
・白色地に青とピンク柄のスカーフ
・白色靴下
【女性のものとみられる所持品】
・グレー色のリュックサック（パーカー、折りたたみ椅子、折りたたみ傘、タオル、腕時計、鍵2本、メガネ、ボディスプレー、パスケース）
・ピンク系の花柄の傘・ピンク色の折りたたみ式の杖