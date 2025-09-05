北海道・小樽警察署は2025年9月4日、小樽市築港の岸壁で発見された身元不明の遺体について、着衣や所持品の写真を公開し、情報提供を呼びかけています。



8月12日午前11時ごろ、北海道開発局の職員から「うつ伏せの女性の死体がある」と110番通報がありました。



警察によりますと、海岸のコンクリート部分に女性の遺体が打ちあがっていて、司法解剖の結果、女性の死因は「溺水による窒息」と判明し、死後6日程度と推定されるということです。

発見された現場近くには、女性のものとみられるリュックサックや傘、杖が放置されていて、リュックサックには交通系ICカードも入っていました。



このICカードには、JR星置駅からJR小樽築港駅の区間を、複数回乗車した履歴がありました。



防犯カメラの映像などから、リュックサックなどは女性の荷物である可能性が高く、警察は現場周辺が女性の生活圏だったとみて、情報提供を呼びかけています。

＜情報提供連絡先＞

小樽警察署 刑事第一課0134-27-0110



【女性の身体特徴】

・推定50代以上



・身長150センチメートルくらい



・肥満、左下に部分入れ歯



【女性の着衣】

・白色の半袖ブラウス、黒色のカーディガン



・灰色のズボン



・黒色とピンク色のスニーカー



・紺色の帽子



・白色地に青とピンク柄のスカーフ



・白色靴下



【女性のものとみられる所持品】

・グレー色のリュックサック（パーカー、折りたたみ椅子、折りたたみ傘、タオル、腕時計、鍵2本、メガネ、ボディスプレー、パスケース）



・ピンク系の花柄の傘・ピンク色の折りたたみ式の杖