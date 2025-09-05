日経225先物：5日夜間取引終値＝280円高、4万2910円
5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比280円高の4万2910円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては329.73円高。出来高は8119枚だった。
TOPIX先物期近は3101ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比20.83ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42910 +280 8119
日経225mini 42925 +295 150299
TOPIX先物 3101 +18 12948
JPX日経400先物 27830 +120 757
グロース指数先物 766 +7 430
東証REIT指数先物 売買不成立
