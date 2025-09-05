　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比280円高の4万2910円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては329.73円高。出来高は8119枚だった。

　TOPIX先物期近は3101ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比20.83ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42910　　　　　+280　　　　8119
日経225mini 　　　　　　 42925　　　　　+295　　　150299
TOPIX先物 　　　　　　　　3101　　　　　 +18　　　 12948
JPX日経400先物　　　　　 27830　　　　　+120　　　　 757
グロース指数先物　　　　　 766　　　　　　+7　　　　 430
東証REIT指数先物　　売買不成立

