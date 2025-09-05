◇パ・リーグ ソフトバンク8-0オリックス（2025年9月4日 みずほペイペイ）

V争いが激化している中で頼もしい姿をみせている。ソフトバンク・上沢が8回を4安打無失点に抑え、11勝目をマーク。これで8月以降は5戦5勝となった。

3回1死で広岡をスライダーで見逃し三振に仕留め、史上159人目の通算1000奪三振にも到達した。「自分がプロに入った時は、まさか1000個も三振を取れるとは思ってなかった」と笑みを浮かべた。

「そもそもあまり三振を取るタイプではない」と話すが、8月20日の西武戦で12奪三振をマークするなど快投の裏で“量産”している。「真っすぐが力強くなったのとフォークの変化量が増えたことが一番かなと思います」。この日もイニング数を上回る9奪三振だった。

フォークの改良が功を奏している。以前は落差の小さいスプリット系を操っていたが、変化の大きいフォークを武器とする杉山、藤井に話を聞いて取り入れた。「いいヒントをもらえた」。縫い目への指のかけ方を変えるなどして、納得のいく球が投げられるようになった。

8回を投げ終えて109球。次回登板を考慮して交代となったが、移籍後初の中5日でも余力は十分だった。「野手が点を取ってくれて勝ち星がついている。なかなか点が取れない時にチームに勝ちをつけたい」と、さらなる活躍を誓った。（木下 大一）