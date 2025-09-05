「逆転Vの使者」が帰ってきた。通算893試合登板を誇る宮西尚生投手（40）が4日、ロッテ戦前のチーム練習に合流し、出場選手登録された。首位ソフトバンクとのマッチレースが佳境を迎える中で、16年の日本一を知る男は何よりも頼もしい存在となる。

7月27日のロッテ戦登板を最後に、炎天下の鎌ケ谷で若手に交じって約1カ月間、汗を流してきた。「とにかく走り込み。体力をもう一度つくり直すのがメインだった」。プロ18年目の今季はここまで24試合に登板し、1勝1敗、防御率1・72。全盛期に劣らぬ数字を残しているが、「登板間隔とか、難しい部分が正直あった中で、うまいこと調整できなかったところもあった」と打ち明ける。

そんなベテランが「CS、日本シリーズを合わせて、2カ月走り切れるコンディションはこの1カ月でしっかり整えたかな」と走り込みで足腰を鍛え、ウエートトレで筋力強化し、一番大事な秋の勝負どころでチームに戻ってきた。2軍で調整しながらも、1軍の戦況も常にチェック。気持ちを切らさず、心の中で後輩たちと一緒に戦っていたからだ。

「（2日のオリックス戦で）ソフトバンクは今宮や（中村）晃が活躍していた。“内容でなく、勝つことが全て”と言ってたが、本当にそう。これに尽きる」

この日の試合は序盤から打線が機能し、宮西の昇格即登板はなかったが、5日からのオリックス3連戦（京セラドーム）へ準備を整える。さあ、本当の勝負はここからだ。「自分の結果を求めるというよりも、どうカバーし合えるか、支えられるかが大事。そういうもんやからね」。3度のリーグ優勝を経験した40歳は腕を最後まで振り抜く覚悟でいる。