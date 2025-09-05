ヤクルト１２―１巨人（セ・リーグ＝４日）――ヤクルトが今季初の２桁得点で大勝。

一回に村上の２ランで先制し、四回に長岡の２点二塁打、村上の満塁本塁打などで突き放した。巨人は投手陣が振るわなかった。

今季１度しかない岐阜での巨人の主催試合で、主役の座を奪ったのはヤクルトの村上だった。四回までに２本塁打６打点。相手の主砲が絶好調とはいえ、巨人投手陣は気持ち良く仕事をさせすぎた。

プロ初勝利を目指した２年目の又木は「後がないと思ってやる」との気負いが裏目に出たか、序盤から細かな制球を欠いた。一回、二死三塁で村上を迎えると、外角を狙った直球は高めに抜け、左中間への先制２ランとされた。四回は下位打線につながれて一死満塁のピンチを招き、降板を告げられた。

救援した２番手の泉も、悪い流れを止められない。長岡に２点二塁打を許すと、３打席目を迎えた村上に、今度は１０８キロのカーブを右越えの満塁本塁打とされた。勝敗の行方は、この２発で早々に決した。

村上は直近６戦７本塁打と手がつけられない状態だ。前日には大勢がバックスクリーンへの一発を浴びていた。杉内投手チーフコーチは「上り調子だとは思うが、その前の打者を打ち取ったり、もう少し低く投げたりしていれば……」と指摘。二軍再調整が決まった又木は、「情けない姿を見せてしまって申し訳ない」とうなだれるしかなかった。

日本を代表する強打者に屈した格好だが、今後の対戦に向けた対策を含め、一戦も落とせないシーズン終盤に向けた教訓としなければならない。（井上雄太）

巨人・阿部監督「こんな雨の中でも（多くのファンが）ずっと残っていてくれたのに申し訳ないと思う」