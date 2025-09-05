「広島０（降雨コールド）１ＤｅＮＡ」（４日、マツダスタジアム）

広島が六回降雨コールドで完封負け。３位・ＤｅＮＡとの３連戦に負け越し、ゲーム差を２に広げられた。先発・高は中断を挟みながら６回途中１失点の好投もプロ初黒星。１点を追う三回２死二塁の場面では二走・佐々木が痛恨の走塁ミスで好機を逃すなど、打線もＤｅＮＡ・平良の前に無得点に封じられた。以下、新井貴浩監督との主な一問一答。

◇ ◇

−打線について。

「相手の平良君がすごく良かった。低めに集めていたし、特にスライダーが良かったので、なかなか難しいなとは見ていました」

−右打者へのスライダーを有効活用された。

「真っすぐに見えていたんじゃないかな。それぐらいスライダーのキレは良かったように見えました」

−三回は二走・佐々木が捕手からの送球でタッチアウトに。

「（ヒット）一本で何とか（本塁に）帰ってやるという気持ちも分かるけど、一歩引いて冷静に（なってほしかった）」

−打者・中村奨がスライダーに空振りした場面だった。

「大きく曲がる変化球というのは、往々にしてああいうふうになりがちだから。また練習してやってもらいたい」