¡Ú¹Åç¡ÛÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÍèÆü¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡õ¥â¥ó¥Æ¥í¤ËÂ³¤¯¡ÈÂè£³¤ÎÃË¡É¶ËÈë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¥»£´°Ì¡¦¹Åç¤Ï£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤¬£¶²óÅÓÃæ¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££Ã£Ó·÷Æâ¤Î£³°Ì¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è£³Ï¢Àï¤Ç£±¾¡£²ÇÔ¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾·³¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â¡Ö£²¡×¤Ø¤È³ÈÂç¡£¼êÄË¤¤À±¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹ß±«¤Ë¤è¤ê¡¢£´£°Ê¬°Ê¾å¤ÎÃæÃÇ¤¬·×£²ÅÙ¡£ºÇ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢ÀèÈ¯¡¦¹âÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±ÅÙÌÜ¤ÎÃæÃÇÌÀ¤±¤Î£³²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é·¬¸¶¤ËÍá¤Ó¤¿ÀèÀ©ÂÇ¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤â¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤âÆ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À»Ä¤ê£²£±»î¹ç¤Ç¤Î£Ã£ÓµÕÅ¾¿Ê½Ð¤Ë¤ÏË¾¤ß¤ò½½Ê¬¤Ë»Ä¤¹°ìÊý¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©ºî¤ê¤âÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥í¥à»á¡Ê£µ£¶¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É»á¡Ê£´£µ¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó»á¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È£³¿Í¤¬ÍèÆü¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÆü¡¹¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤È¥ê¡¼¥°¤òÌä¤ï¤ºÊÆµå³¦»ë»¡¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸½ÃÏ¥¹¥«¥¦¥È¤Î£³¿Í¤ò¾·½¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍèµ¨³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢¿·¤¿¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥¨¥ê¥¦¥ì¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î£²¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬¥ê¡¼¥°£·°Ì¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¶ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£·ÂÇÅÀ¡£¥â¥ó¥Æ¥í¤â²Æ¾ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¬±þ¤ò¤ß¤»¡¢¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¹ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¤È´üÂÔÃÍ¤Ë¸«¹ç¤¦°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤â½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î£²¿Í¤Î¥É¥ß¥Ë¥«½Ð¿È¥³¥ó¥Ó¤¬Ãæ¿´¤Î²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ë¤â¤¦£±¿Í¡¢½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯¤«¤é¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¡Ê£Ä£È¡Ë¤ÎÆ³Æþ¡£Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤º¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë£³¿ÍÌÜ¤ÎÌî¼ê¤Ï¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊý¸þÀ¤â¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜµòÃÏ¡Ê¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¡¢ÁöÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¯¤éËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÇÎÏÀìÌç¤ÎÁª¼ê¤â¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡£´Æü¸½ºß¤Ç¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£µÎÒ¤Ïºå¿À¡¢µð¿Í¤ÈÊÂ¤Ó¥ê¡¼¥°£±°Ì¥¿¥¤¡¢ÁíÆÀÅÀ¤ÏÆ±£²°Ì¤Î£´£°£²ÆÀÅÀ¡£¥ê¡¼¥°£µ°Ì¤Î£´£±£µÆÀÅÀ¡¢Æ±ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¡¢£µ£²ËÜÎÝÂÇ¤ÈÉÏÂÇ¤Ëµã¤¤¤¿ºòµ¨¤è¤ê¤Ï¿ô»úÅª¤Ë¤â°ìÄê¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ïº£µ¨¤«¤é¤ÎÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤Î¹×¸¥¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¡£àÂè£³¤ÎÃËá¤âº£µ¨¤Î£²¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£