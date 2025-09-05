±ÊÌî¹ÌÊ¿Á°´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤ò´±À½ÃÌ¹ç´ØÍ¿¤ÇÂáÊá¡¡½ÐÄ¾¤·Áª¤ÇÍîÁª¢ª¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï£´Æü¡¢´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤È¸ø¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¡£±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð£²ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ£´·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢»ÔÈ¯Ãí¹©»ö¤Î¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç£²£±Ç¯£µ·î¤ÎÆþ»¥Á°¤Ë¡¢¶È¼Ô¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¡¢Íî»¥¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬»ÔÄ¹»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Î½÷À¤«¤é¡ÖÀÅª´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿·ï¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÏÂ²ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬»ÔÌ±¤ä»ÔµÄ²ñ¤ÎÉÔ¿®¤Ï¤Ì¤°¤¨¤º¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¸¶°ø¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¡£¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ò»ÔµÄÁª¤Ë¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÇÅöÁª¤µ¤»¤ë¤â¡¢·ë¶É¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤·¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ø¡£¡ÖËÍ¤òÍîÁª¤µ¤»¤¿¤¤°Ç¤ÎÀªÎÏ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢Âçº¹¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¸·î¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÉÜµÄ²ñµÄ°÷¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°Ý¿·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃç´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÃç´Ö¤ä¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âËèÆü¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âçºå°Ý¿·¤ÏÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¡£²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤ÏÎ¥ÅÞ´«¹ð½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ìÈÌÏÀ¤Ç¤¹¤¬¸½Ìò¤Î¼óÄ¹¤Ë¤ÏÁÜºº¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ÍîÁª¤·¤Æà¤¿¤À¤Î¿Íá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ï¶Ã¤¤À¡£