飼い主さんの足の間でくつろいでいた猫ちゃんが成長して…？体は大きくなったけれども、中身は変わらない猫ちゃんが尊すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で88万回以上表示され、「飼い主さんのそばにいれて安心するんだろうね」といった声があがりました。

【写真：足の間でくつろぐのが好きな子猫→成長した結果……】

大好きな特等席

Xアカウント「@qoochan0212」に投稿されたのは、小さな頃から変わらない特等席でくつろぐ、ソマリの「くうたろう」くんの愛らしい姿をおさめた2枚の写真。

くうたろうくんは子猫の頃から、足を伸ばして座る飼い主さんの足の間という“特等席”が大好きなのだそう。

子猫のときはゆとりがあったものの、大人になった今、その特等席は成長したくうたろうくんの体にジャストフィットしているように見えます。

変わらない可愛さ♡

子猫のときと現在、2枚の写真を見比べてみると、体の大きさはすっかり変わっているにもかかわらず、その満足そうな表情はまったく変わりません。

時には特等席で飼い主さんの足を枕にして眠ることもあるという、くうたろうくんの子ども心を忘れない姿は、見ているだけで胸がときめいてしまいます。

くうたろうくんの大きくなっても変わらない行動に、「おすまし顔がたまんな～い♡」「大きくなりましたね～♪股間…好きですよね～」「成長と今までの過ごしてきた時間をも感じる」「お気に入りの場所は、永遠なり」「可愛い♡♡♡元気に大きく育ってくれましたね♡これからも長生きしてくださいね♡」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Xアカウント「@qoochan0212」では、ソマリのくうたろうくんとアビシニアンのまろきちくん兄弟の、日常の姿をおさめたおしゃれな写真が多数投稿されています。

