¥È¥é¥ó¥×ÇÉµÄ°÷¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ÎÁÊÄÉÍ×µá¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤á¤°¤ê¡ÖÀµ¤·¤¤°ìÊâ¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÇÉµÄ°÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥á¥¤¥¹²¼±¡µÄ°÷¡Ê¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¤¬£Ø¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤òÁÊÄÉ¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥ß¥é¡¼¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Îà¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñá¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«ÌäÂê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Î¼ï¤À¡£
¡¡ÊÆ²¼±¡°Ñ°÷²ñ¤Ï£²Æü¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤äºÛÈ½»ñÎÁ¤¬Â¿Ê¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤é¤Ïµ¡Ì©°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á´µÏ¿¤Î¸ø³«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£³Æü¤ËÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ë¥á¥¤¥¹»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç£±£°¿Í°Ê¾å¤ÎÈï³²½÷À¤¬¾Ú¸À¤·¡¢ÊÆµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¿ÍÌ®¤äÍÎÏ¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·ÆÀ¤ëÌ¤¸ø³«µÏ¿¤Î¸ø³«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Èï³²½÷À¤Î¾Ú¸À¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¥á¥¤¥¹»á¤Ï£Ø¤Ë¤³¤¦½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Öº£¤³¤½¡¢ÊÆ¹ñÎÎÆâ¤Ç¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÀøºßÅªÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤òÁÊÄÉ¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤»þ¤À¤È»×¤¦¡£¡Êµ¡Ì©Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¸å¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¡ËÀµ¤·¤¤¼¡¤Î°ìÊâ¤À¡£¼¡¤ÏÊá¿©¼Ô¤òÁÊÄÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡£Èï³²¼Ô¡¢À¸Â¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹ñÁ´ÂÎ¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥á¥¤¥¹»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¾Ú¸À¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¸øÄ°²ñ¤ËµïÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÈï³²¼Ô¤Ë¤è¤ë´ÆÆÄ°Ñ°÷²ñ¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤òÅÓÃæ¤ÇÂà½Ð¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£´À¡¢²á¸ÆµÛ¡¢¿Ì¤¨¡Ä¡Ä¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ¯¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Ë¿À¤Î¤´²Ã¸î¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥¤¥¹»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤Ë¤¤¤Þ¤ÀÍí¤á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£