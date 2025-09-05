米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が３日（日本時間４日）に放送され、新日本プロレスのＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者ゲイブ・キッド（２８）が、ダービー・アリン（３２）と破天荒すぎる乱闘を展開した。

８月２４日の新日本との合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」では、デスライダーズ＆ヤングバックスと組んで、棚橋弘至＆ケニー・オメガ＆飯伏幸太＆ウィル・オスプレイ＆ダービーと「ライトアウツ・スチールケージマッチ」で激突。ゲイブとダービーはハードコアなぶつかり合いを繰り広げた。

前回の「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」では「俺はお前の魂を奪い、ただの壊れた、弱くてちっぽけなフリークにしてやる」とダービーにメッセージを送っていたゲイブは、オープニングで「俺の時間だ」とマイクを持って現れた。「どこにいやがる？」とリング上でダービーを呼び出すと、すぐさまダービーが現れてゲイブの背後に組みついた。「ダービー！ ダービー！」のチャントを浴びてエプロンでＧＬＯＢＡＬ王者の腕をコーナーの金具に叩きつける。

ゲイブも負けじと、場外で強烈なラリアートで吹っ飛ばした。さらにブーイングを飛ばすフィラデルフィアの観衆にも悪態を吐く。ところが復活したダービーの必殺コフィンドロップをくらってダウン。デスライダーズのウィラー・ユウタが助太刀するが、ダービーはリング下から画びょうを裏側に張りつけたスケートボードを取り出した。スケボーに乗ったままフットスタンプを放つと、ユウタの背中に画びょうが突き刺さる地獄絵図に…。

ここで極悪デスライダーズのジョン・モクスリーとクラウディオ・カスタニョーリも登場。さらにフックにサモア・ジョー、パワーハウス・ホブスらも加わって大乱闘となった。ゲイブとダービーは殴り合いながら観客席からバックステージへなだれ込み、ゲイブは機材の上で首を絞め上げた。さらにハンマーを手に襲い掛かるが、ダービーがパウダー攻撃でゲイブの目を潰して反撃する。

さらにＡＥＷ実況陣によると「恐らく何らかの化学物質」が含まれた布でゲイブは鼻と口をふさがれ、意識を失ってしまう。ダービーはトラックの荷台から持ち出した遺体袋の中にゲイブを詰め込み、ファスナーを締めた。遺体袋はチェーンでトラックに連結されている。意識を取り戻したゲイブは遺体袋の中で暴れるが、時すでに遅し…。何とゲイブの入った遺体袋はダービーの運転するトラックに引きずられ、どこかへ去ってしまった。

ゲイブは７日東金大会から新日本の試合に臨み、２８日の神戸ワールド記念ホール大会で鷹木信悟とのＶ２戦を控えるが、ダービーとの抗争も激しさを増す一方だ。