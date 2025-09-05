10月3日放送「金曜ロードショー」40周年記念“国民が選んだ忘れられない名シーン”一挙公開 大物俳優からの熱いコメントも
【モデルプレス＝2025/09/05】10月3日の『金曜ロードショー』（よる9時〜）では、40周年特別番組として、「国民が選んだ忘れられない名シーン」を放送する。
【写真】オーロラ姫の日本語吹替を務めた女優
前身の番組「水曜ロードショー」が金曜日に移動し、「金曜ロードショー」としてスタートしたのが1985年10月4日。これまで数多くの作品を放送してきた。そして「金曜ロードショー」は、2025年10月で40周年を迎える。
その40周年を記念して、10月3日の放送では、過去に放送された作品から、視聴者リクエストの多かったシーンを厳選して一挙公開。さらに「金曜ロードショー」ならではの特別解説付き。大物俳優たちからの熱いコメントも。名シーンだけを集めた豪華2時間となる。（modelpress編集部）
・9月5日
『ペット2』※本編ノーカット
・9月12日
『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』※地上波初放送・本編ノーカット
『眠れる森の美女』※地上波初放送・本編ノーカット
・9月19日
『マレフィセント』※本編ノーカット
・10月3日
『金曜ロードショー40周年特別番組』
【Not Sponsored 記事】
◆「金曜ロードショー」名シーン一挙公開
