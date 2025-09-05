【DOPE 麻薬取締部特捜課 最終話】才木、ジウに撃たれる未来を予知
【モデルプレス＝2025/09/05】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の最終話が、5日に放送される。
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
ジウ（井浦新）が待つ浄水場へと向かう才木（高橋海人）、綿貫（新木優子）、葛城（三浦誠己）、柴原（豊田裕大）。葛城と柴原は一か所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉（久間田琳加）の身柄を押さえに、そして才木は陣内（中村倫也）と合流しジウのもとへ向かう。
そんな中、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知し…。遂にジウとの最終決戦へ…。バディと特捜課の仲間の運命は--。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】】「DOPE」初回、人気芸人が突然登場
◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
◆「DOPE 麻薬取締部特捜課」最終話あらすじ
ジウ（井浦新）が待つ浄水場へと向かう才木（高橋海人）、綿貫（新木優子）、葛城（三浦誠己）、柴原（豊田裕大）。葛城と柴原は一か所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉（久間田琳加）の身柄を押さえに、そして才木は陣内（中村倫也）と合流しジウのもとへ向かう。
そんな中、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知し…。遂にジウとの最終決戦へ…。バディと特捜課の仲間の運命は--。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】