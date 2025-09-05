工藤美桜＆M!LK山中柔太朗、“ドロ沼恋愛劇ドラマ”でW主演「悪いのはあなたです」放送決定
【モデルプレス＝2025/09/05】女優の工藤美桜とM!LKの山中柔太朗が、読売テレビ・ドラマDiVE枠で放送される11月3日スタートの『悪いのはあなたです』（毎週月曜／深夜1時29分〜）でW主演を務めることが決定した。
【写真】M!LK山中柔太朗、イケメン共演者とバックハグで密着
『文春オンライン』での連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画（文藝春秋）が原作となっており、公開後、SNSではその“地獄の人間関係”に阿鼻叫喚の嵐となった話題作。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚を今回ついにドラマ化することになった。
工藤は、2020年にスーパー戦隊ヒーローシリーズ『魔進戦隊キラメイジャー』でキラメイピンク役を演じ注目を集めた。近年も映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』や、MBSドラマ『コールミー・バイ・ノーネーム』で初主演を務めるなど、まさに勢いに乗る女優である。そんな工藤が今回演じるのは、貯金残高8万円の地味な派遣社員・山本莉子。「このままでいいのかな？」と日々の生活に焦りを抱えながらも、楽な方に逃げてしまうアラサー女性だ。
本作出演にあたり、工藤は「原作を読んだ際にこんなにドロドロしちゃうの！？と、とても衝撃を受けました」「他キャストの方々も年齢が近く、撮影は和気藹々とした雰囲気で進んで行きました！それぞれのキャラクターが心から求める幸せに辿り着けるのかぜひ見届けていただけると嬉しいです」と呼びかけている。
山中は、映画『あたしの！』、『BADBOYS -THE MOVIE-』、『君がトクベツ』など話題作に立て続けに出演し、活躍の幅を広げている今注目のネクストブレイク俳優。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとしても活動中。そんな山中が演じる椿タクマは、29歳で夢を追いかけるバンドマン。家賃・光熱費を一緒に暮らしている彼女に負担してもらっている、いわゆる“ヒモ”。彼女には「ダメ人間」と称されているが、「今を楽しく生きようよ」と楽観的で無邪気に生きている。山中は「原作を見させていただいた時に本当に面白くて、見入ってしまいました」「タクマを演じていて僕自身も一緒に成長できた気がしていて、僕もOAを見るのが楽しみです！」とコメントを寄せている。
物語は、派遣社員である莉子が会社から突然クビを宣告されるところから始まる。崖っぷちに立たされた莉子は、帰り道に階段で足を滑らせたところを、見知らぬイケメン会社員・ツトムに助けられる。失意のどん底の中で出会った、ハイスペックで余裕のある振る舞いのツトムに押し切られる形で、流されるままに食事、そしてホテルへ。その出会いが莉子の人生を大きく揺さぶり、愛と欲望の泥沼へと引きずり込まれていくことになる。
一方で、“ヒモ”として、同棲中の彼女に生活を支えられている売れないバンドマン・タクマも、のんびりと毎日を過ごしているが、彼女にも明かせない秘密を抱えていて―。虚言・暴行・殺害・狂気。莉子、タクマをはじめとした登場人物が絡み合い、愛憎と裏切りの果てに、彼らは抜け出せない不倫地獄へと転がり落ちていく。なお、放送後はTVerでも配信される。（modelpress編集部）
原作を読んだ際にこんなにドロドロしちゃうの！？と、とても衝撃を受けました。莉子は色んなことに焦りを感じていて、だけど楽観的で素直で流されやすく『そっちじゃないよ〜！』とつい言いたくなる危なっかしさがあります。周りの人に翻弄されたり感情がジェットコースターのように浮き沈みしたりする莉子ですが、視聴者の皆さんが共感できるキャラクターになって欲しいなと思い演じました。原作の衝撃度が凄まじくどんどん引き込まれていく作品なので、それが映像になった時に同じように衝撃を感じてもらえるといいなと思います。他キャストの方々も年齢が近く、撮影は和気藹々とした雰囲気で進んで行きました！それぞれのキャラクターが心から求める幸せに辿り着けるのかぜひ見届けていただけると嬉しいです。
原作を見させていただいた時に本当に面白くて、見入ってしまいました。タクマは将来のことを特に何も考えず、今楽しければそれでいいという考えで、一緒に住んでいる彼女に大部分を養ってもらっているバンドマンです。タクマを演じていて僕自身も一緒に成長できた気がしていて、僕もOAを見るのが楽しみです！視聴者の皆さんがどのキャラクターに感情移入、共感できるのかも気になります。ふとしたシーンが大切で、一瞬も見逃さず見ていただけたら嬉しいです！
「悪いのはあなたです」ドラマ化決定しました！！こーんなにカワイイリコちゃんと、こーんなにカッコイイタクマになるなんてめっちゃ感動です！！！工藤さん山中さん、どうもありがとうございます！！こんなヤベェー（笑）お話をドラマ化してくれてドラマDiVEさんありがとうございます！！（＞.＜）ふせでぃ
