ベッツがホストのポッドキャスト番組に出演

剛腕が日本人投手の魔球を羨ましがった。米大リーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手が、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手がホストを務めるポッドキャスト番組に出演。「他の投手から新たに3球種貰えるなら」という質問に、日本人投手の名前をあげて回答している。

米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」のポッドキャスト番組「オン・ベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」に出演したスキーンズ。ベッツから「君に新たな3球種を与えられるとしよう。誰のどんな球にする？」と質問された。

160キロを超える直球と高速シンカーを武器に昨季11勝をあげナ・リーグ新人王に輝いた剛腕は、「（ブレイク・）トライネンのスライダーだ」とドジャースの中継ぎ右腕の名前を即答。これには同僚のベッツも「あれはエグイからな」と同意した。続けてスキーンズは、「（デビッド・）ベッドナーのカーブ」と23年セーブ王で今夏にヤンキースへ移籍した元同僚の名を挙げている。

ベッツから「あともう一つはどうする？ 誰かのスプリットとかでも何でもいいよ」と水を向けられたスキーンズは「ヤマモトのスプリットかな」と、ドジャース・山本由伸投手のウイニングショットを回答。これにはベッツも「クレイジーだよな。ヨシは95〜96マイルのストレートを投げる。そしてスプリットは90〜92マイルだ」と、同僚を持ち上げていた。

スキーンズは今季9勝9敗ながら防御率2.05を記録。4日（日本時間5日）に本拠地で行われるドジャース戦に先発予定だ。



（THE ANSWER編集部）