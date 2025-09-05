パワハラ被害を相談した結果→「あなたからは会社に対する敵意を感じる」　幹部からの“まさかの一言”にドン引き

困った時に頼りたいのが上司なのに、思わぬ言葉で突き放されたら絶望的な気持ちになる。投稿を寄せた50代男性（技能工・設備・交通・運輸）が、会社の社員旅行での出来事を振り返った。

社員旅行では宴席で幹部が従業員の席を回り、仕事の状況を尋ねて回るのが恒例だったそう。男性は、この機会に直属の上司によるパワハラを相談した。男性を気にかけた言葉が返ってくるかと思いきや、幹部から返ってきたのは信じられない言葉だった。（文：長田コウ）

「あなたからは会社に対する敵意を感じる」

「こんな人が上司なんてダメダメでしょう」

幹部から耳を疑うような言葉を受けた男性は、当時の心境をこう振り返る。

「『この人は何故上の立場にいるのか』という疑問とともに、この会社自体終わったと思う瞬間でした」

本来なら、相談を受けて解決に向けて動くべき立場の人からのまさかの一言。男性が会社そのものに見切りをつけたのも無理はない。

同じく投稿を寄せた50代女性（事務・管理／年収500万円）も、上司に対する不満を明かした。女性が所属する部署には3つのグループがあり、女性はそのうち2つを経験していた。

「どちらの上司も『〇〇の業務を担当していないと評価出来ないし、昇格もできない』と固定観念を持っている上司でした」

女性はもちろん、「大変さや責任の重さは業務によって異なる」ことは理解しており、どの仕事にも責任感を持って取り組んできた。しかし、それでも評価がされない現状に、憤りを感じている。

「不公正すぎだし、こんな人が上司なんてダメダメでしょう」

特定の業務を担当していないと昇格できないのであれば、その業務を担う能力とやる気があるなら任せてみて、その上で評価するのが筋だろう。

※キャリコネニュースでは「『この上司はダメだ』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/TRBML597