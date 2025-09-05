今季途中、ソフトバンクから移籍したリチャードが、空き番号となっていた「５２」をつけた。５年連続ウエスタン・リーグ本塁打王という実績を持ち、巨人で覚醒の兆しは見せているが、まだ“未完の大砲”のイメージが強い。

「５２」はこれまで１９人の選手が背負ってきた。同じく「未完の―」というイメージがあるのは、８５〜９８年まで着用した井上真二だろう。川上哲治らを輩出した熊本工から８４年ドラフト５位指名で入団。８６、８７年に２年連続でイースタン・リーグ本塁打王に輝いた。

８９年５月３日の阪神戦（東京Ｄ）では、代打で登場し、池田親興からプロ初本塁打。代打での決勝２ランだった。この後、右翼手として１軍に定着。高校の２学年後輩の緒方耕一と「熊工コンビ」と呼ばれ人気を集め、同年のオールスターゲームにも出場した。

ただ不運が井上を見舞う。８月３１日の阪神戦（甲子園）でマット・キーオから左側頭部に死球を受けた。この年、８１試合に出場し打率・２９８、１２本塁打、３８打点の成績を残すが、これがキャリアハイの数字になってしまう。本人は頭部への死球の影響を否定したが、及ぼした可能性を指摘する関係者も少なくない。