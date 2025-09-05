日本女子プロゴルフツアーのゴルフ５レディスは５日から３日間、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ（６５０５ヤード、パー７２）で開催される予定だったが、５日の第１日は台風１５号の接近に伴い、中止されることが４日、決まった。今大会は２日間３６ホールの短縮競技となり、６日の第１ラウンドで６０位タイまでの選手が７日の決勝ラウンドに進む。４日に行われる予定だったプロアマ戦も天候不良のため中止となり、各選手はコースを回らずに練習場などで調整した。

ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、ツアー５戦目の出場となる。「エースキャディー」の母・みゆきさんがガン治療のために服用しているホルモン剤の影響で体調が悪く、今週はプロパッティングツアーなどで親交がある岡田正三さんと初コンビを組む。弥勒は「母には無理をしてほしくありません。母に代わってキャディーをしてくれる岡田さんはパット名人です。このコースはグリーンがとても難しいので、岡田さんは頼りになります」と落ち着いた表情で話した。

予選１ラウンド、決勝１ラウンドの短期決戦となる。「予選通過のチャンスはあると思います。ゴルフ５の所属選手として精いっぱい頑張ります」と弥勒は言葉に力を込めて話した。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。