◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

体調不良のため３日（日本時間４日）の登板を回避したドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦に決まったとロバーツ監督が明かした。

４日（同５日）の敵地・パイレーツ戦の試合前に取材に応じ、「彼（大谷）は月曜日（８日）にロサンゼルスで登板する予定だ」と明言。「体調を整えるために少し時間を与える。彼は今も胸（せき）の問題や疲労に対処していて、そしてＤＨとしても出場しているので、それ（８日に登板すること）が５イニングを投げる最良のチャンスだと思う」と説明した。

当初は３日（同４日）のパイレーツ戦に二刀流で先発する予定だったが、せきや鼻詰まりなど風邪の症状があり、登板を回避。それでも、「１番・ＤＨ」で先発出場して２安打を放っていた。ロバーツ監督は前日の時点で大谷の次回登板について「まだ万全ではないので、次に彼がいつ登板できるかは決まっていない」としながら、「週末に回す」と５日（同６日）からのオリオールズ３連戦での先発を示唆していた。仮に７日（同８日）に先発登板となっていれば、菅野智之投手（３５）と日米通じて初の投げ合いが実現していた。