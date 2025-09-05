タレントの千秋が伝説的番組メンバーとの“同窓会”ショットを公開した。

千秋は５日までに、自身のインスタグラムを更新。「『ドゥォーバー海峡ォォ横断部ゥゥー！』イギリスからフランスまで、１６時間３７分かけて泳いで渡った６人。奇跡のゴールを果たしてから２６年目の同窓会」と記し、日本テレビ系バラエティー番組「ウッチャンナンチャンのウリナリ！！」（１９９６年〜２００２年放送）の企画「ドーバー海峡横断部」のメンバー、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良、「キャイ〜ン」のウド鈴木、「よゐこ」の濱口優、堀部圭亮、元同局でフリーの藤井貴彦アナウンサー、元女子プロテニス選手の神尾米さんとの集合ショットや、思い出ノートの写真をアップ。

「みんなで集まって乾杯してごはん食べて オンエアを最初から最後まで観ながら、当時の思い出話に花を咲かせる。毎年同じ話をしている。結成してからの２年半。そして、船酔いに耐えながら、冷たくて暗くて激しい海を渡ったあの日。沢山の苦労を乗り越えたみんなは、一生の仲間なんだと思う」「当日、わたしと河村アナウンサーは６人とは違う船で並走しました。途中、船酔いでダウンしたわたしの分まで、１６時間以上、一度も休まず実況と声援をしていた河村さん。アナウンサーなのに声が枯れるのも厭わず。元気かな」と、２２年に亡くなった同局の河村亮アナを忍んだ。

「今年も楽しかったね、来年もこの時期にまた集まろうね。役立たずだったマネージャー千秋も大人になり、もうビジネスも事務仕事もそのマネージャー仕事も出来るようになった千秋、動きます」「今日だけコメント欄開放 覚えてる感想とか教えてね」とつづった。

この投稿には、「子供の頃、ウリナリめっちゃ見てました！２６年経っても、同窓会されてるなんて、本当に素敵です」「ウリナリで１番好きな企画でした」「同窓会で特番してほしいです」「たくさんの感動をありがとうございました」「懐かしい」「感激です」「総集編スペシャルとかやってほしい」「凄く胸熱です」「感動が蘇ります」「いい企画だった」などのコメントが寄せられた。