¹©Æ£Èþºù¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¥É¥í¾ÂÎø°¦·à¥É¥é¥Þ¤ÇW¼ç±é¡¡¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¼Â¼Ì²½¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹©Æ£Èþºù¤È5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥ÞDiVEÏÈ¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡Ê11·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ·îÍË¡¡¿¼1¡§29¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û´í¤¦¤¤¿§¹á¤â¡Ä¹©Æ£Èþºù¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×3900ËüPV¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤Õ¤»¤Ç¤£»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£ÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¡ÈÉÔÎÑ¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯Ä¶ÇËÌÇÅªÎø°¦ëý¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¥é¥á¥¤¥Ô¥ó¥¯Ìò¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¶áÇ¯¤â±Ç²è¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡¢MBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Î¡¼¥Í¡¼¥à¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹©Æ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãù¶â»Ä¹â8Ëü±ß¤ÎÃÏÌ£¤ÊÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦»³ËÜè½»Ò¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¾Ç¤ê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤ÊÊý¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¡ØBADBOYS -THE MOVIE-¡Ù¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¤½¤ó¤Ê»³Ãæ¤¬±é¤¸¤ëÄØ¥¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢29ºÐ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡£²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¤ò°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ò¥â¡É¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡È¥À¥á¿Í´Ö¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤è¡×¤È³Ú´ÑÅª¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëè½»Ò¤¬²ñ¼Ò¤«¤éÆÍÁ³¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿è½»Ò¤Ï¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë³¬ÃÊ¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó²ñ¼Ò°÷¡¦¥Ä¥È¥à¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Î¥Ä¥È¥à¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¿©»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬è½»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢°¦¤ÈÍßË¾¤ÎÅ¥¾Â¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡È¥Ò¥â¡É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±À³Ãæ¤ÎÈà½÷¤ËÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦¥¿¥¯¥Þ¤â¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£è½»Ò¡¢¥¿¥¯¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢°¦Áþ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÔÎÑÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¹©Æ£Èþºù¡Ê»³ËÜè½»ÒÌò¡Ë
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥í¥É¥í¤·¤Á¤ã¤¦¤Î!?¤È¡¢¤È¤Æ¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£è½»Ò¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤±¤É³Ú´ÑÅª¤ÇÁÇÄ¾¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤¤¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¤ê´¶¾ð¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉâ¤ÄÀ¤ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ëè½»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Î¾×·âÅÙ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾×·â¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤âÇ¯Îð¤¬¶á¤¯¡¢»£±Æ¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿´¤«¤éµá¤á¤ë¹¬¤»¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊÄØ¥¿¥¯¥ÞÌò¡Ë
¸¶ºî¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥Þ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤òÆÃ¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢º£³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà½÷¤ËÂçÉôÊ¬¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¯¥Þ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆËÍ¼«¿È¤â°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢°ì½Ö¤â¸«Æ¨¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤Õ¤»¤Ç¤£»á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë
¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¥É¥é¥Þ²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!!¤³¡¼¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤³¡¼¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥¿¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤Ç¤¹!!!¹©Æ£¤µ¤ó»³Ãæ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ù¥§¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥É¥é¥ÞDiVE¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!
¡Ú¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û´í¤¦¤¤¿§¹á¤â¡Ä¹©Æ£Èþºù¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×3900ËüPV¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¤Õ¤»¤Ç¤£»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡£ÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¡ÈÉÔÎÑ¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯Ä¶ÇËÌÇÅªÎø°¦ëý¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¡ØBADBOYS -THE MOVIE-¡Ù¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¤½¤ó¤Ê»³Ãæ¤¬±é¤¸¤ëÄØ¥¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢29ºÐ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡£²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¤ò°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ò¥â¡É¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡È¥À¥á¿Í´Ö¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤è¡×¤È³Ú´ÑÅª¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëè½»Ò¤¬²ñ¼Ò¤«¤éÆÍÁ³¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿è½»Ò¤Ï¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë³¬ÃÊ¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¥¤¥±¥á¥ó²ñ¼Ò°÷¡¦¥Ä¥È¥à¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Î¥Ä¥È¥à¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢Î®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¿©»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ø¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬è½»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢°¦¤ÈÍßË¾¤ÎÅ¥¾Â¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡È¥Ò¥â¡É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±À³Ãæ¤ÎÈà½÷¤ËÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦¥¿¥¯¥Þ¤â¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£è½»Ò¡¢¥¿¥¯¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢°¦Áþ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÔÎÑÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¹©Æ£Èþºù¡Ê»³ËÜè½»ÒÌò¡Ë
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥í¥É¥í¤·¤Á¤ã¤¦¤Î!?¤È¡¢¤È¤Æ¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£è½»Ò¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤±¤É³Ú´ÑÅª¤ÇÁÇÄ¾¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤¤¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤¿¤ê´¶¾ð¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÉâ¤ÄÀ¤ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ëè½»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Î¾×·âÅÙ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾×·â¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤âÇ¯Îð¤¬¶á¤¯¡¢»£±Æ¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿´¤«¤éµá¤á¤ë¹¬¤»¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊÄØ¥¿¥¯¥ÞÌò¡Ë
¸¶ºî¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥Þ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤òÆÃ¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢º£³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà½÷¤ËÂçÉôÊ¬¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¯¥Þ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆËÍ¼«¿È¤â°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢°ì½Ö¤â¸«Æ¨¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¤Õ¤»¤Ç¤£»á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë
¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¥É¥é¥Þ²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!!¤³¡¼¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¥ê¥³¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤³¡¼¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥¿¥¯¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤Ç¤¹!!!¹©Æ£¤µ¤ó»³Ãæ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ù¥§¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÏÃ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥É¥é¥ÞDiVE¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!