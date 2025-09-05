“隠れADHD” は意外と多い？落ち着きはあるけど集中力が続かない、放置するとうつ病も…女子高生が経験した苦悩と現在地

「中学2年生の頃から、テストの点数は良いのに宿題の提出期限が守れず先生から注意されるようになりました」

こう話すのは、アメリカの高校に通う16歳の娘（Mさん）を持つ母親だ。

小さい頃から忘れ物は多かったが、落ち着きはあり、勉強面では何の問題もなかったという。

高校になって問題が深刻化

ところが中学、高校と学年が上がるにつれ、授業数が増えて課題の量も多くなると、興味のない授業は集中できず、課題の提出もことごとく遅れ、せっかく完成させた宿題もどこかに置き忘れて無くしてしまうようになった。

テストの点数は相変わらず良かったが、成績を維持するために自分を追い込み、不眠や急に怒り出すなど感情の起伏が激しくなり、パニック障害やうつ症状が出るようになったという。

「宿題の提出期限がわかっていても、早いものからではなく好きな科目から手を付けてしまう。興味があるものへの集中力はすごいけど、先生と仲が悪かったり興味がない課題は全く進まない。双子の弟がいて、彼はちゃんと期日までにこなすのに、彼女は全然終わらない。



学校から『未提出の宿題12個』という連絡が来た時は、さすがに何かがおかしいと確信し、いろいろと調べたところ『女の子のADHDは不注意型が多く、気付きにくい』という記事を見付け、『これだ！』との思いで医師の診察を受けたところ、ADHDと診断されました」

若い患者がTikTok見て「自分もそうかも」

ADHD（注意欠如多動性障害）は、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの症状の組み合わせが特徴だ。

生まれつきの脳の一部の機能障害によるもので、集中力が続かない、忘れ物が多い、期日が守れない、落ち着きがない、思い立ったらとっさに行動に移してしまうなどの症状が見られる。

最近はSNSでADHDの特性を紹介する動画が増え、日本でも診察に訪れる人が増えていると、六本木クリニックの院長、山田博規医師は話す。

「TikTokでADHDの特徴を見て『自分もそうかも』と友人と一緒に診察に来る若い患者もいます。



集中力がない、忘れ物が多い、仕事の期限が間に合わないといった悩みが多いです」

山田医師によると、男性は一般的に「多動型」が多く、小さい頃から授業中に歩き回るなど目に付くため早い段階での気付きがあるが、女性の場合は「不注意型」の傾向が強く、ある程度大きくなるまで見逃されることが多いという。

ADHDのもう1つの特徴に、好きなことや興味のあることに過度に集中し、中断することが難しいというものがある。

Mさんも一時期、睡眠時間を削って自分の興味を徹底的に研究していたという。

「中学3年の時、突然夜中の2時頃まで猛勉強するようになり身体もメンタルもフラフラになったり、メイクに興味を持ったら今度は深夜遅くまでメイク動画を見て徹底的に研究していました。

ほどほどに頑張れば良いものを集中すると決めたら徹底的にやって燃え尽きてしまうし、宿題などやらなくちゃいけないことがあっても全部後回しにして、中毒のように動画を見続けて、とにかく極端でした」

ADHDの原因は、注意や行動をコントロールする脳の神経伝達物質（ドーパミンやノルアドレナリンなど）のアンバランスが関与していると考えられている。

親からの遺伝の要素もあり、「個性」として捉えることもできるが、日常生活に影響が出るようであれば治療を検討した方が良いかもしれない。

「日常で困っているか」がポイント

ADHDの診断は医師の診察に加えて、心理士らによる聞き取りや家族、学校、企業関係者らの意見調査など多角的に検討が行われる。

「聞き取りで大事なのは『日常でどれだけ困っているか』という点です。著しいADHD症状だと、やかんに火を付けたことを忘れてほかの作業に没頭して命に危険が迫ったり、重要な予定や締切を頻繁に忘れてしまい、仕事やプライベートの人間関係に影響が出るケースがあります。

学生の場合は暮らしている環境なども影響するので、患者の話を聞いた上で知能検査や心理検査を行い、場合によっては成績表なども持参してもらい、総合的に判断します」（山田医師）

診察の結果、学校や職場で何らかのサポートが必要と判断された場合は、診断書にどういった支援が必要なのかを医師が記入し、学校や企業側に合理的な配慮をお願いするのが一般的な流れとなっている。

例えば学校の場合、席を前の方にしてもらったり、テスト時間の延長や気が散らないように別室での受験、宿題の提出期限の延長など、個々のニーズに合わせて支援が検討される。

「アメリカの大学の場合は、基本的に大学ごとの診断書のフォーマットがあって、生徒の症状、何に不便を感じているのか、学校側にどういった対応を望むのか、学習空間はどういったセッティングが必要かなどを数ページに渡って細かく記入します。

人が近くを通っただけで集中力が削がれて何もできなくなってしまうこともあるので、授業だけでなく、寮生活においても相部屋ではなく、1人部屋を希望するために留学前に診断書の作成を依頼しに来る人もいます」

ではどういった治療法があるのか。

一般的には薬物療法と心理士らによるカウンセリングやスキルトレーニングが行われる。

薬はADHDを治すものではなく、症状をコントロールして学習や仕事に集中しやすくするなど、日常生活での困難を減らす手助けとなる。

薬で頭の中を整理

日本でADHDの治療に承認されている薬は4種類ある。

コンサータ（中枢神経刺激薬・6歳以上）

ストラテラ（非刺激薬・6歳以上）

インチュニブ（非刺激薬・6歳以上）

ビバンセ（中枢神経刺激薬・6歳-17歳）

「ADHDの治療薬としてよく使われる『コンサータ』は、神経伝達物質の働きを調整し、注意力・集中力を改善する作用があります。



ドーパミンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、シナプス間隙での働きを高める中枢神経刺激薬なので、比較的短期間で効果を感じられる人が多く、頭の中が整理され、周りのことに気を取られず勉強や仕事に集中できるようになります。



ただ、人によっては気持ち悪くなったり、効果が切れた時にイライラの症状が出る場合もあります」

一方、ストラテラとインチュニブは非刺激薬なので、効果を実感するのに2〜6週間ほどかかるという。

コンサータとビバンセは覚醒作用のある成分が含まれるため、日本では国に厳しく管理されている。医師なら誰でも処方できるわけではなく、処方登録医の資格が必要だ。患者は毎回同じ医療機関と同じ薬局で、使い切る量だけを処方してもらうという厳格なルールが定められている。

Mさんも学校がある日は薬を飲むことで、授業や宿題に集中できるようになったという。また学校側との話し合いで、試験時間や宿題の提出期限の延長なども認められている。

日本でも認知が広まりつつあるADHD。

学校や職場で不便を感じるようであれば、独りで悩まず一度心療内科を受診してみてはいかがだろうか。