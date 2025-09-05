¡ÚNGT48¥Õ¥©¥ÈÆüµ¡Û£µ´üÀ¸ËÌß·É´²»¡Ö»ä¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÆ»¤Î¤ê¿¶¤êÊÖ¤ê
¡ãNGT48¥Õ¥©¥ÈÆüµ¡ä
NGT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶á¶·¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖNGT48¥Õ¥©¥ÈÆüµ¡×¡£º£²ó¤Ï5´üÀ¸¤ÎÂçÄ®Í¤¹á¡Ê18¡Ë¤ÈËÌß·É´²»¡Ê17¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
º£Ç¯¤Î1·î¡¢»ä¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹ç³Ê¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¶Ã¤¤È´î¤Ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤«¤é¤Ï¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤·¤¤³¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÉÔ°Â¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä²¹¤«¤¤À¼±ç¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤ÎËâË¡¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢º£¤Ï¿´¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊNGT48¡¡ËÌß·É´²»¡Ë