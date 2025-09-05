＜NGT48フォト日記＞

NGT48のメンバーが、それぞれの近況やプライベートなどを写真を交えて紹介する「NGT48フォト日記」。今回が最終回です。5期生の大町佑香（18）と北澤百音（17）が担当します。

◇ ◇ ◇

あのまち、このまち、たちまち？ 大町！ 夢も笑顔も大きく！ NGT48の5期生、「まちゆか」こと大町佑香です！

私は小さい頃から歌やパフォーマンスが大好きで、今も昔もゴールはずっとステージの上でキラキラ輝き続けることです。高校生の頃は軽音部に入り、ボーカルとドラムを担当していました。ライブで私がニコっと笑うと、お客さんも一緒に笑顔になってくれる。その瞬間が大好きで「人を笑顔にすることが、自分にとって一番の喜びなんだ」と気づきました。

そんなときにご縁を頂いたのがNGT48でした。加入間もないのに、11枚目シングル「希望列車」の中に5期生のための楽曲「夕立雲」をいただくことができました。自分の声が音源として残せたらいいなと思っていたので、こんなに早くかなって本当に幸せで、「NGT48に入れて良かった」と強く思いました。ファンの皆さんから「『夕立雲』、良いね！」と言っていただけたことも大きな力になっています。

「夕立雲」のダンスは最初、難易度の高さにとても驚きましたが、直接振り付けをしていただけたことは本当に感激でした。これからも多くの夢と笑顔を皆さんに届けられるよう、一生懸命活動していきます！

（NGT48 大町佑香）