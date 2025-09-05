

連結売上高約1兆円のうち、複合機関連の事業は過半を占める（記者撮影）

【図で見る】コニカミノルタは4期連続赤字からの再起を期すが…

「まず財務基盤を整えないと、次の成長戦略など始められなかった」

中堅複合機メーカー・コニカミノルタの大幸利充社長（インタビュー記事はこちら）は8月、東洋経済の取材で苦い言葉を繰り返した。

コロナ禍前の2019年に5000億円程度だった時価総額は、足元は2600億円に沈む。オフィス向けA3複合機の市場では世界シェア4位を占める中堅メーカーは、苦境に立たされている。

写真フィルムやカメラを手掛けるコニカと、複写機などを主力とするミノルタが2003年に経営統合して発足したコニカミノルタ。両社の看板事業だったカメラは2006年にソニーへ引き継ぎ、以降は複合機を柱とするデジタルワークプレイス事業が屋台骨となった。

現在、連結売上高1兆円超のうち約半分を占めるデジタルワークプレイス事業は、設置後も保守契約やトナー販売、印刷枚数に応じた利用料が継続的に入る「優良ビジネスモデル」を堅持している。

同業大手は多角化へ舵

だが時代は変わった。ペーパーレス化の進行に加え、コロナ禍を経て在宅勤務が定着――。オフィスの印刷需要は緩やかに減少の一途をたどる。今後も年率3〜5％程度の縮小が見込まれる中、複合機頼みでは成長が望めない。

同業各社は複合機ビジネスをキャッシュ・カウと位置づけ、成長投資に振り向ける戦略を進めてきた。

キヤノンは2016年に医療機器大手の東芝メディカルシステムズを買収。富士フイルムホールディングスはバイオCDMO（医薬品の開発・製造受託）分野の設備投資に巨費を投じ、成長柱に据えている。既存事業の収益をテコに、ポートフォリオの転換に舵を切る。

コニカミノルタも新たな柱を見つけようとM&A（合併・買収）に乗り出したが、その数年後には敗戦処理に入ることとなった。背景には、2つの大きな誤算がある。





1つ目は、大型買収でのつまずきだ。

2017年、コニカミノルタは過去最大の買収に打って出た。官民ファンドの産業革新機構と共同で、アメリカの遺伝子解析企業アンブリー社を約900億円で買収。遺伝子情報をもとに治療方針を決定する「プレシジョン・メディシン（精密医療）」に参入した。

続いて約320億円を投じ、アメリカの創薬支援企業インヴィクロ社も傘下に収めた。この買収2社を中核とする子会社レルムIDx（REALM IDx）を2018年に設立し、「将来的にアメリカで上場し、グローバルで個別化医療を行う」と華々しくぶち上げた。

日本企業がプレシジョン・メディシン領域に大型投資をする例は珍しく、当時社長だった山名昌衛氏は「2021年度に（バイオヘルスケア事業の）売上高1000億円への拡大を目指す。営業利益率20〜25％を狙う」と意気込んでいた。

モノ言う株主が急浮上

2つ目の誤算は、屋台骨の複合機ビジネスにも揺らぎが生じたことだ。コロナ禍では半導体の供給逼迫や輸送期間の長期化による供給制約が広がり、販売を大きく落とした。

これらの要因が複合的に作用して業績は急降下。2020年3月期から4期連続で最終赤字に転落し、単純合算すると約1473億円に上る。40％台半ばで安定していた自己資本比率は、一時30％台半ばまで低下してしまった。

大幸社長は「等身大経営」を唱え、縮小市場にある事務機事業で収益性を堅持しながら産業分野へと軸足を移す方針を掲げる。過去の多角化の反省を踏まえつつも、新たなM&Aにも意欲的だ。

だが株主が、コニカミノルタの再起を待ってくれるとは限らない。シンガポールの投資ファンド・エフィッシモはコニカミノルタ株を8月時点で9.16％まで買い増している。エフィッシモは同業であるリコー株23.88％も保有しており、外圧は強まりつつある。今年6月の定時株主総会では、大幸社長の再任案に対する賛成率は62.75％にとどまった。

「縮小市場の中でどう生き残るか」という危機感は、事務機業界全体に共通している。構造改革にはひと区切りをつけたが、コニカミノルタの再出発は波乱含みだ。

買収当時の社内の様子や、社外取締役が指摘する“社風”などについて触れた本記事の詳報版は、東洋経済オンライン有料版記事「苦境のコニカミノルタが描く｢事務機｣生存戦略――大型買収の"敗戦処理"とリストラで連続赤字脱するも､モノ言う株主が浮上」でご覧いただけます。

（山下 美沙 ： 東洋経済 記者）