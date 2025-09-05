

9月3日、経済同友会の定例記者会見に出席し、一連の騒動について説明した元サントリーHD会長の新浪剛史氏（写真：時事）

【写真】いつもの覇気がない…？ 騒動後、報道陣の前に姿を現した新浪剛史氏の姿

サントリーホールディングス（サントリーHD）の代表取締役会長だった新浪剛史氏に降って湧いた、「違法サプリメント購入疑惑」。

9月2日には同社の鳥井信宏社長と山田賢治副社長が記者会見を開き、1日付で新浪氏が辞任したことを発表しました。

しかし、同氏が違法行為をしたという証拠はなく、本人が訴える通り、現時点では何ら犯罪として成立しているものではありません。

では、新浪氏には何の問題もなく、これまで通り「財界のご意見番」という立場にいられるのでしょうか。

「潔白」を主張する新浪氏

「法を犯しておらず、潔白だと思っている」

サントリーHDの会長を辞任したことが発表された翌日の3日、自身が代表幹事を務める経済同友会の会見に登場した新浪氏は、明確にそう述べました。

確かに、警察の家宅捜索では違法な製品は見つかっておらず、逮捕されたわけでもありませんので、現時点で「法を犯していない」という主張は正しいでしょう。

経済同友会の代表幹事を辞任しない理由について、「警察から捜査を受けた会長、社長は辞めるという前例をつくってはいけないと思う」と説明したことからも、嫌疑を受けただけで「サントリーHDの会長を退く事態になった」ことに、少なからず不満を覚えていることは理解できます。

会長を辞任したのは、「大好きなサントリーに絶対迷惑をかけてはいけない」という理由からだと話し、一方で経済同友会の代表幹事については、一度辞めようと思ったといいますが「同友会には会員倫理制度などしっかりとしたガバナンスの仕組みがあり、透明性の高いガバナンスに委ねるのが正しいと判断した」ということでした。

それぞれの職務を辞任する・しないを判断した理由には矛盾は感じられませんでした。また、この会見は経済同友会の定例会見であって、新浪氏の謝罪会見ではありません。そのスタンスを貫いており、理路整然と語っている印象を受けました。

では、この会見は成功だったといえるのでしょうか？

さまざまな不祥事やスキャンダルの会見を見てきた私ですが、2日のサントリーHDによる会見、3日の経済同友会の会見のいずれも、非常にジェントルで穏やかに進んだ印象です。

フジテレビ問題のときのように、荒れに荒れる炎上会見も少なくない中、全体的におとなしい、粛々とした進行だったといえるでしょう。

それでも最後まで見た私の印象は、新浪氏の“証拠がないから潔白だ”という開き直りのような姿勢への疑問でした。新浪氏に問われているのは「有罪か無罪か」ではないのではないか、というモヤモヤした疑問が残ったのです。

新浪氏の会見に抱いた「疑問」

新浪氏による経緯説明は、一応の筋は通っていると感じました。ただ、疑問に感じた点はいくつもあります。

まず第1に、日本を代表し、サプリメントも生産する食品メーカーの会長という立場でありながら、「著名な健康アドバイザー」という人間からの勧めで外国製サプリメントを飲んでいるというのがやはり引っ掛かります。

第2に、その著名な健康アドバイザーが、サプリメント入手には深く関わっており、今回はその方の弟経由で新浪氏の自宅に突然配送されたという、きわめて複雑で、わかりにくい流通ルートです。

さらにはその転送を経て自宅に届いた商品を、新浪氏の家族が受け取ったが廃棄したという経緯。

出所不明な郵便物が届くことへの備えは安全管理や危機管理上、当然の措置です。ただその場合は、そもそも訳のわからない郵便などは受け取り拒否にするはずです。受領してしまえば、廃棄するにしても中身を確認しなければならず、そのプロセスが残っていては安全管理になりません。

第3は、やはりサプリメントを製造する巨大メーカーのトップとして、今回問題とされる成分、CBD製品の残留THCへの無防備さです。グレーな部分もありえることなどについて、トップがどこまで認識しているか、少なくとも危機管理上は十分警戒すべきものなのではないでしょうか。

今回、日本でも同じものが売られているが、海外のほうが安価に手に入るので、海外から購入したと説明した新浪氏。しかし、自身の立場を考えれば、わざわざリスクを負ってまでやることなのか、疑問に思います。

サントリー会長として求められる資質

大ヒットビジネス漫画『島耕作』シリーズで印象的なシーンがあります。

主人公・島耕作の上司で、島に影響を与えた人物として知られる、中沢喜一氏。

初芝電器産業（ハツシバ）の新社長に大抜擢された中沢氏が、10万円程度の安いスーツを着ていると知った当時の社長と会長が「すぐに一流店で100万円程度のスーツを仕立ててきなさい」と中沢氏を諭すシーンがあります。それがハツシバの社長に求められる生き方だというのです。

時代や環境が当時とは異なり、この考え方が単なる漫画の世界なのか、財界人ともなる人の感覚なのかはわかりません。恐らくポイントは100万円という値札ではなく、よいものを見極める目やセンスが、企業トップには必要だという趣旨ではないかと推測します。

サントリーHDの会見で鳥井社長は、「法令に抵触しないことは当然であり、（中略）新浪氏の行為はサントリー会長として求められる資質を欠くと言わざるをえないと判断しました」と説明しています。

つまり、新浪氏の主張する「法的に潔白」というのは当然のことであり、その上をいく倫理観や立ち居振る舞いが巨大メーカーのトップには必要だということなのではないでしょうか。



始終、硬い表情で会見を進めていたサントリーHD の鳥井信宏社長（写真左）と山田賢治副社長（写真：梅谷秀司撮影）

「潔白だからOK」ではない

フランス語で「高貴なる者の役割、責務」を意味する、「ノブレス・オブリージュ」という概念が、欧米などでは広く浸透しています。地位や権力、財力を持つ者は、それに見合っただけの社会的責任を果たすべきだという道徳観です。

欧米の億万長者が慈善活動を活発に行っているのには、このような意識が働いているといえます。貴族やエリートたちの教育では当たり前に共有されてきたことでした。

サントリーHDの山田副社長も会見で、鳥井社長と同様に「有罪だから辞めていただく、無罪で何もなしではありません。サントリーグループの企業倫理、サプリメントを扱う会社の責任者トップとしての資質という重大性を鑑みての判断でした」と述べています。

今回の件は不明瞭なことも多く、まだ顛末は未完了ですが、サントリーHDの会見と、翌日の経済同友会の会見をセットとして見ることで、新浪氏に真に求められているものが浮き彫りになったように思います。

（増沢 隆太 ： 東北大学特任教授／危機管理コミュニケーション専門家）