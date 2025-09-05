¸µF1²¦¼Ô¤¬Ä¶¿·À±¤Î¡È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¡É¤òÃÇ¸À¡¡¶ì¿´Â³¤¯³ÑÅÄÍµµ£¤Ë»°¹ÔÈ¾¡©¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¤Ï²¿¤È¤«¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Æâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡F1³¦¤Î¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡É¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î31Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè15Àï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¿·¿Í¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÊÂ¤ßµï¤ë¶¯Å¨¤òÍÞ¤¨¤Æ3°ÌÆþ¾Þ¡£¼«¿È½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
【画像】ストロールが激怒した角田の走り　決定的瞬間をチェック
¡¡´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬½Ð¤ëÇÈÍð¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¡¢·è¾¡¤ò4ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤ÎÌµ¤¤Æ²¡¹¤¿¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾å°Ì¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëº£µ¨ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶È³¦Æâ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¼å´§Æó½½ºÐ¤Î½Ó±Ñ¤¬¸«¤»¤¿ÌöÆ°¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ÎµÄÏÀ¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¡¢¸µF1²¦¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ï¡¢¹¥Áö¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ï¥¸¥ã¡¼¤ò¡ÖÈà¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀª¤ÎÃæ¤Ç¤â´°àú¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¡×¤È·ã¾Þ¡£¼ã¤¯¤·¤ÆF1¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÇÉ¼ê¤ÊÂÖÅÙ¤ò¹¥¤à¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´°àú¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´ÂÎ10°Ì¤Î37¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¡£¤½¤ó¤Ê°ïºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾åÁØÉô¤â¹âÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¡Ö»ä¤ÏÈà¤ò¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥×¥í¥¹¥È¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢4ÅÙ¤ÎF1²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼ê¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È»á¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¤ÏÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦¡£¼«¿®¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÈà¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¹â¤Þ¤ëÉ¾²Á¤òÃÎ¤ë¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ï¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£²áµî¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤È¥á¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤Ç5Ç¯´Ö¡£Èà¤¬¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¤ª¤«¤²¤À¡×¤È¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤¦ÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆþ¤ê¤Î½àÈ÷¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢F1¤Ç¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤äÈà¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò½ü¤¯¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿Å¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Àè¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼·ÏÅý¤Î¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¾Þ·÷Æâ¡Ê9°Ì¡Ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶¯¤Þ¤ë¡ÈµÕÉ÷¡É¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î5Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
