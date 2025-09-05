ママになった元日本テレビでフリーの宮崎宣子アナウンサーが大学院修了と誕生日を近影を添えて報告した。

宮崎アナは５日までに、自身のインスタグラムを更新。で「４６歳になりましたー まさか、自分が４６歳になるなんて想像できなかったし、もっとカッコいい大人になっているかと思っていたけど、全然未熟でした」と記し、息子とプールを楽しむショットを投稿。

「お誕生日プレゼントは何がいい？ お誕生日ディナー何食べたい？ と気を遣ってくれる夫ですが、今朝、最高のプレゼントを頂きました 早稲田大学大学院 経営管理研究科 卒業決定 今朝成績発表がありまして、緊張しながらパソコン開けました。誕生日に成績発表日が重なるなんて、どんな日になるのかと思っていましたが、３年半かけてようやく卒業できることになりました」と早大大学院の卒業が決まったことを伝えた。

「西山教授からも仕事やプライベートで大変ななか、よく頑張りましたね。今後の活躍を祈念致します。とメッセージを頂きまして、色んなことが込み上げてきて涙が出てきました」「４０歳を越えての学び直しはハードルが高く、しかもアナウンサーしかしてこなかった私にはパソコン作業もできなくて、苦労の連続でした。若い優秀な学生さん達から教えてもらい、助けてもらい、救われました。また教授の先生方からのご配慮や、夫からの日頃のサポートで、何とか卒業させてもらえたと思っております ４６歳、この経験を活かし、努力し、恩返ししていきたいと思います」と感謝の思いをつづった。

宮崎アナは０２年４月に日テレ入社し、「ラジかるッ」などを担当。１２年に退社後、フリーに転身。２１年１１月、大手航空会社パイロットで１０歳年下の男性と結婚。米ロサンゼルス旅行で小型飛行機の操縦体験に参加した際に出会い、俳優の玉木宏似のイケメンだと明かしていた。２３年１０月に長男を出産。また２２年には早大大学院の経営管理研究科に入学したと報告していた。