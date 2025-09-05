◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）

岐阜に降臨した“村神様”がド派手な２発をぶちかました。まずは初回２死三塁。ヤクルト・村上は又木の直球を左翼席へ。「逆らわずにしっかりと打つことができました」。３日の巨人戦（京セラＤ）では大勢から１５号ソロを放っており、２試合またぎで２打席連発となる１６号先制２ランだ。

５―１の４回１死満塁では「しっかり押し込むことができました」と泉のスライダーを右翼席にたたき込む１７号満塁弾。２２年６月２３日の中日戦以来、通算８本目のグランドスラムは、長良川球場でのＮＰＢ通算１００号となった。今オフのメジャー挑戦を表明している村上にとって、地方球場“ラストゲーム”で自己最多タイ６打点締め。「すごくうれしい。年に一回とか（の開催）なので、こういうゲームができてよかった」と喜んだ。

直近６戦７発でセ本塁打ランキングではＤｅＮＡ・牧を抜いて単独３位に浮上した。３４戦１７発と２試合に１本のペースで、１４３試合換算では７１・５本と球団ＯＢのバレンティンがマークしたＮＰＢ記録の６０号（１３年）を超える“無双モード”。手がつけられなくなってきた。（長井 毅）

村上（ヤ）が４日巨人戦の４回に右越え満塁本塁打。通算８本目の満塁本塁打は池山隆寛の１０、山田哲人の９に次いで球団単独３位となった。対戦相手別では巨人が最多の３本。１リーグ時代も含め岐阜（長良川）の球場通算１００本塁打にもなった。１回の左中間２ランも含めてこの日６打点を記録し、自身３度目の最多タイ。