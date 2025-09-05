ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は4日(日本時間5日)、ピッツバーグでのパイレーツ戦前に取材対応し、大谷翔平投手(31)の次回登板が8日(同9日)、本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦になると述べた。

大谷の次回登板についてロバーツ監督は「翔平は月曜日にロサンゼルスで先発する予定だ」と明言。理由として「少し余分に時間を与えて、体を整えさせるためだ。まだ胸のあたりの不調や疲労感に対処しているし、指名打者としても出場しているから」と説明。「5イニングを投げ切れる可能性を高めるためのスケジュール。あとはクレイトン（カーショウ）が日曜日に通常の間隔で投げられるから、その点もいいと思っている」とした。

「1番・DH」で出場する大谷は試合前に雨上がりの球場に姿を見せ、中堅付近でキャッチボール。捕手は立ったままで捕球していたが、変化球も交えて約15分、体を動かした。

大谷は前日3日のパイレーツ戦に先発登板予定だったが、体調不良で急きよ登板を回避。打者として出場し2試合連続のマルチ安打を放った。

ロバーツ監督は山本由伸投手(27)にも言及し、6日(同7日)ボルティモアでのオリオールズ戦になると述べた。